Amici 2024: Ayle e Lucia Ferrari sono la nuova coppia/ Fan in visibilio per i baci di fuoco!

Ayle si sbilancia sui sentimenti con Lucia Ferrari: che succede dopo l’eliminazione ad Amici 2024?

É in Top20 nella playlist Generazione zeta su Spotify Italia, Ayle, che insieme all’altra eliminata di Amici 2024, Lucia Ferrari, sono al centro del gossip del loro amore. Ebbene sí, Ayle e Lucia Ferrari possono dirsi la nuova coppia di piccioncini tra i concorrenti uscenti dal talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, dal momento che avanza la loro frequentazione intima avviata ad Amici 2024.

A rendere testimonianza di dominio pubblico della frequentazione intima in corso é ora un nuovo post condiviso tra le Instagram stories da parte di Ayle.

Il cantautore uscente di Amici 2024, riattivatosi tra le storie sul re dei social si lascia immortalare mentre si direbbe abbandonarsi alle effusioni amorose con la ballerina come lui eliminata al talent show di Maria De Filippi. E i due sembrano godersi insieme una vacanza all’insegna di un paesaggio dalla suggestiva bellezza al mare, con tanto di baci hot in bella vista mostrati nella testimonianza fotografica.

Nonostante gli impegni pattuiti nel mondo dello spettacolo, con la promozione dei due talenti in atto in giro per l’Italia, Ayle e Lucia Ferrari non si perdono di vista, dopo il tempo e lo spazio condivisi ad Amici 2024. Talent show che ha reso famosi in Italia i due piccioncini più chiacchierati del momento via social.

Lucia Ferrari e la svolta nei sentimenti con Ayle, dopo Amici 2024

In un’intervista concessa ai microfoni di Verissimo, talk show televisivo del weekend targato Mediaset, Lucia Ferrari non troppo sibillinamente conferma la veridicità del gossip d’amore sulla relazione avviata con Ayle. «Ci siamo visti e abbiamo fatto alcuni giri per Roma, sono felice -fa sapere la ballerina modern, palesando non troppo sibillina un sentimento di interesse importante che ora la vincola al cantautore-. Non voglio essere impulsiva. Come ha detto anche lui la nostra è stata una bellissima amicizia all’interno del programma. Vediamo come si trasformerà ora che ci stiamo vivendo fuori, nel mondo reale. Di sicuro posso dire che è una persona che sono molto contenta di aver conosciuto e che come me ha la sua sensibilità e fragilità che riesce a comunicare attraverso l’arte”.

L’italo-americana ormai “girlfriend” di Ayle intende però non definire ancora quello che si direbbe amore con Ayle: “È bello avere un’amicizia del genere per supportarci a vicenda, metabolizzando quello che abbiamo vissuto insieme”, chiosa infatti l’ex Amici 2024.

💥E niente: per la quota #BOP-eliminati di #Amici2024, #LuciaFerrari é officially la girlfriend di #Ayle e lui ce lo dimostra tra le IG stories! pic.twitter.com/C7QNJqx9Yw — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenityG_90) April 23, 2024

Nel frattempo, le immagini di coppia degli ex Amici sono virali nel web e mandando il joint fandom della neo coppia letteralmente in visibilio. Questo, mentre ad Amici 2024 s’infiamma la competizione con un clamoroso J’accuse di Petit ai danni di Mida..

