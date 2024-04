Amici 2024: Emanuel Lo affonda Marisol Castellanos e interviene Giulia Stabile/ S’infiamma la polemica!

Amici 2024, Giulia Stabile difende Marisol Castellanos: spunta un intervento avverso ad Emanuel Lo

In un intervento a mezzo social, Giulia Stabile infiamma la competizione del serale di Amici 2024, schierandosi contro Emanuel Lo e dalla parte di Marisol Castellanos. La ballerina professionista nel corpo di ballo del talent show di Maria De Filippi, già vincitrice all’edizione di Amici 20, difende a quanto pare il talento della pupilla della maestra Alessandra Celentano, Marisol, dopo che il maestro Lo ha messo in discussione quest’ultima invitandola ad un guanto di sfida di danza per la quarta puntata del serale di Amici.

Holden riscrive "Mediterranea" di Irama al serale di Amici 2024/ La dedica a Francesca Tocca spiazza tutti!

“Le tue esibizioni sono sempre state poco impattanti -é il j’accuse di Emanuel Lo destinato a Marisol Castellanos, nella competizione di Amici 2024 di Maria De Filippi -, senza racconto e soprattutto sempre con i soliti movimenti”. A detta del maestro all’attivo alla cattedra di Amici di Maria De Filippi, quindi, Marisol Castellanos sul palco darebbe prova di una bassa percentuale del suo potenziale non riuscendo mai a venire fuori nel pieno della sua cifra stilistica, in particolare in termini di interpretazione nell’arte della danza.

LDA: "Hanno detto che sono scomparso e finito .."/ Esce "Il fabbricante di lacrime": le reazioni

Il web si schiera a difesa di Marisol Castellanos

Eppure il popolo attivo nel web, rappresentato dagli spettatori di Amici 2024, sembra per la maggior parte non condividere affatto la polemica accesa da Emanuel Lo online. Tanto che un commento social che contrasta la posizione di Emanuel Lo avversa a Marisol Castellanos di Amici 2024 é ora aggregante via social ed é inoltre appoggiato dalla posizione di consenso di Giulia Stabile.

“Jafar noi sappiamo che te la sogni la notte in squadra con te, ti perdoniamo“, recita il commento non troppo sibillinamente polemico e che paragona Emanuel Lo ad un noto personaggio dei cartoni animati, nella pronta difesa di Marisol Castellanos, la quale si direbbe così essere un talento incompreso dal maestro di danza ad Amici 2024.

Amici 2024: Mida si avvicina ad Aurora Ranvestel e Gaia De Martino finisce in lacrime/Si accende il triangolo

Il like di Giulia Stabile ai danni di Emanuel Lo é quindi presto intercettato dal popolo nel web. Ma quale potrebbe essere la reazione del maestro di danza ad Amici 2024?

Nel frattempo, sempre nel circuito danza di Amici 2024 Gaia De Martino finisce in lacrime per via dell’ex, Mida…











© RIPRODUZIONE RISERVATA