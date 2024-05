Amici 2024: fuori gli album EP di Holden, Mida, Sarah, Petit/ Fan in visibilio per il rilascio!

Amici 2024, sono annunciati i primi dischi EP in uscita dei cantanti

Nella grande attesa per la semifinale il talent show di Amici 2024 regala ai fan l’esclusiva novità del rilascio dei nuovi album EP dei cantanti in corsa alla finale. Petit, Mida e Sarah Toscano si preparano così alla pubblicazione del primo lavoro discografico per un progetto musicale inedito atteso nell’industria della musica made in Italy.

L’Ep di Holden é previsto in uscita il 24 maggio, dal titolo Joseph esce in ritardo rispetto agli altri lavori dei altri cantanti. Questo é dovuto alla scelta del giovane ha scelto di non avvalersi cioè dell’ausilio di terzi produttori e/o autori e di curare lui tutti i dettagli. L’Ep di Petit é previsto in uscita il 17 maggio e titola proprio come lo pseudonimo di Salvatore Moccia in arte Petit. Il lavoro é comprensivo anche di poster incluso.

Tra gli altri lavori in uscita di Amici 2024…

Il disco Ep di Sarah Toscano esce il 17 maggio ed é dal titolo Sarah. E’ anch’esso inclusivo di un poster dell’artista mentre il primo album Ep di Mida é previsto in uscirà il 17 maggio e si intitola Hai il sole dentro. Il lavoro comprende inoltre un progetto nel progetto del cantautore italo-venezuelano, Vita terremoto.

Tra le altre anticipazioni inaspettate della semifinale di Amici 2024 si rileva inoltre l’uscita del disco Ep dell’eliminata ad un passo dalle ultime puntate della semifinale e la finale ossia Lil Jolie, una novità la cui pubblicazione é prevista il 17 maggio e si intitola La vita non uccide.

