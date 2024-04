Amici 2024, Gaia De Martino costretta al ritiro?/ Maria De Filippi comunica il bollettino medico choc

Amici 2024 di Maria De Filippi, Gaia De Martino riceve il bollettino medico del ritiro forzato

Gaia De Martino finisce in lacrime, alla notizia che la vede costretta allo stop dalla gara di Amici 2024, per decisione in un bollettino del medico. La ballerina allieva di Raimondo Todaro, così come emerge tra le immagini nel daytime di Amici 2024 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 10 aprile 2024, riceve il pronto riscontro relativamente ad un problemi fisico riscontrato alle prove registrate in attesa della quarta puntata del serale di Amici 2024, che é regolarmente in onda il sabato sera.

E la conduttrice Maria De Filippi, nell’attesa della nuova puntata serale, comunica alla giovane il feedback medico che la vede costretta a ritirarsi, almeno per un periodo di tempo, dalla gara di Amici. Questo dal momento che la ballerina necessita di un lungo stop per la guarigione dal problema che la coinvolge. “Quello che hai comporta che tu stia ferma per tre settimane …Nessuna operazione …niente… ma devi stare ferma. -fa sapere a Gaia De Martino, Maria De Filippi per effetto di una visita medica-. E questo é incompatibile con una gara”. Quindi, in altri termini la gara di Gaia De Martino per la qualificazione alla puntata finale del serale di Amici 2024 si arresterebbe, anche con l’ipotesi di un preannunciato ritiro forzato.

Gaia De Martino é la nuova Mattia Zenzola?

Ma la conduttrice mostra pronto supporto alla ballerina, che finisce in lacrime per il suo caso: “Gaia nella vita del ballerino, che usa il proprio corpo, questo può capitare e succede”, é la pronta reaction di sostegno della conduttrice a cui poi si aggiungono i messaggi di supporto per la giovane che online giungono via social da parte degli utenti.

Tra questi, in particolare c’é chi spererebbe per la giovane ballerina in una pronta guarigione e la possibilità che lei possa prendere parte alla successiva edizione a quella in corso di Amici di Maria De Filippi, come accadeva all’ex Amici 21 e poi vincitore ad Amici 22, Mattia Zenzola, in un possibile caso analogo di infortunio, ritiro e ritorno al talent show.

Nel frattempo, intanto, s’infiamma il triangolo che coinvolge la ballerina…

Durante la prova di una coreografia Gaia si è fatta male a un ginocchio, la produzione l'ha fatta visitare tempestivamente da uno specialista e il giorno dopo… #Amici23 pic.twitter.com/hSBg96ccjo — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 10, 2024













