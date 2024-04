Amici 2024, Gaia De Martino eliminata alla 4a puntata serale?/Celentano la sfida con Dustin Taylor: il guanto

Amici 2024 di Maria De Filippi, Gaia De Martino rifiuta il guanto di sfida? Le anticipazioni della quarta puntata serale

Gaia De Martino é ufficialmente a rischio eliminazione, dal momento che – ad Amici 2024 – é chiamata al guanto di sfida contro Dustin Taylor, dalla maestra avversa Alessandra Celentano. Per quest’ultima, così come emerge nel daytime in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 9 aprile 2024 del talent show, Gaia De Martino ha dimostrato di avere tenacia giungendo alla qualificazione alla corsa serale. Anche se la maestra non si sarebbe mai aspettata per Gaia che la promozione fosse elargita fino alla quarta puntata serale. E proprio in vista del nuovo appuntamento serale di Amici 2024 Alessandra Celentano intende sfidare Gaia De Martino in un guanto a prova di danza contro il ballerino allievo, Dustin Taylor (io quale, intanto, dà vita ad un triangolo con Gaia e Mida!).

La reaction di Gaia De Martino al guanto di Alessandra Celentano

Relativamente al videomessaggio di sfida al guanto voluto dalla Celentano, Gaia De Martino minaccerebbe il rifiuto alla prova prevista alla 4a puntata serale, al confronto per una decisione da prendersi con la conduttrice Maria De Filippi.

Occasione in cui le insicurezze di Gaia De Martino prendono il sopravvento: “Non riesco a guardarmi in culotte, non ce la faccio a vedermi …mi vedo troppo il sedere grande, non mi piace”. La conduttrice vuole capirci di più e incalza l’allieva di Raimondo Todaro, chiedendole se abbia cali di autostima anche per via di Marisol Castellanos, allieva pupilla della Celentano, per il suo lato B a mandolino: “Non mi riesco a vedere …mi vedo tozza e con le gambe non mi vedo bene”, ammette Gaia De Martino.

Nel frattempo, intanto, l’occhio pubblico attivo via social si divide tra consensi e dissensi rispetto alla reaction di Gaia al guanto, sulla pagina Instagram di Amici.Se da una parte ci sono i fan che motivano la ballerina a credere in se stessa e alla sua bellezza, d’altro canto c’é chi invece la candida al titolo di nuova eliminata ad Amici 2024, per effetto dell’insicurezza palesata dalla giovane.













