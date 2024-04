Amici 2024: Holden canta Lazza e incanta al 5° serale/ La cover di “Morto mai” é trend su TikTok!

Amici 2024 di Maria De Filippi, Holden esegue la cover sulle note di Lazza e conquista il web

Tra i grandi protagonisti del quinta appuntamento serale di Amici 2024, si impone indubbiamente Holden, con una cover di “Morto mai” sulle note di Lazza. Tra i tre highlights del rinnovato serale del sabato sera di Amici 2024, in onda il 20 aprile 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset, il cantautore allievo di Rudy Zerbi in corsa per un posto alla finale del serale di Amici canta e incanta in una cover del tutto personalizzata.

Mida: "Que Pasa" é il tormentone dell'estate?/ Le reazione al nuovo inedito di Amici 2024

L’occasione é una esibizione eseguita dal giovane cantautore sulle note del pezzo originale di Lazza, Morto mai. Un momento dove Holden dona al brano del rapper Lazza un’anima robotica con una timbrica più unica che rara, distante anni luce dalle voci italiane del momento e che quindi rende l’artista al secolo Joseph Carta un papabile vincitore di Amici 2024.

Lil Jolie: "Sono diventata una donna, non ho rimpianti..."/ Le prime parole dopo l'eliminazione ad Amici 2024

Holden é il nuovo trend di Amici 2024 su TikTok

Non a caso, l’esibizione dall’effetto che può dirsi spaziale, registrata al quinto serale di Amici 2024, fa ora incetta di interazioni di consenso che giungono dagli utenti nel web sul re dei social, TikTok. Holden diventa quindi ufficialmente un trend per il sentiment dell’orecchio pubblico attivo online. Al termine del rinnovato serale di Amici il giovane é inoltre promosso al sesto serale e può ben sperare di accaparrarsi in un posto alla puntata finale di Amici, che prevede per i concorrenti diversi riconoscimenti di merito al talento. Tra cui il montepremi al vincitore finale oltre ai montepremi previsti per i vincitori di canto e ballo.

Gaia De Martino: "Ci sono stati momenti difficili..."/ Lo sfogo dell'eliminata ad Amici 2024

Inoltre, tra le grandi novità che si rilevano dal daytime settimanale di Amici 2024, Holden fa sapere che non vede l’ora di ultimare la realizzazione del suo primo Ep in uscita dopo l’esordio TV in musica al talent show di Maria De Filippi. Questo, a dispetto degli haters che lo tacciano di raccomandazione al talent, perché figliastro di Laura Pausini, figlio del marito musicista Paolo Carta della famosa cantante internazionale. Riuscirà il giovane talento detentore del 10 in pagella a mettere tutti d’accordo, tra haters e fandom?











© RIPRODUZIONE RISERVATA