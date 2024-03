Amici 2024: Holden é un trend con il video di “Solo stanotte”/ Il record é una sonora risposta alla Cuccarini

Amici 2024 di Maria De Filippi, Holden é tendenza su YouTube Italia

Holden é il First class nel circuito canto di Amici 2024, per il volume di stream su Spotify e il titolo di new trend su YouTube, a dispetto del j’accuse di Lorella Cuccarini. Alla formazione della seconda squadra tra le tre squadre competitor ammesse alla sfida del serale di Amici 23, la caposquadra Lorella Cuccarini definisce il figliastro di Laura Pausini un punto di domanda. Per la “più amata dagli italiani”, il talento scoperto dal rivale caposquadra della prima formazione in corsa al serale, Rudy Zerbi, non si direbbe essere un animale da palco. In particolare nei pezzi più dinamici come le up-tempo, e, in termini di staging, potrebbe rappresentare il punto debole della squadra avversaria. Ma non solo.

Per l’esperta, Holden non sarebbe dotato di velocità nella capacità di scrittura creativa, dal momento che chiamato alle esibizioni nella puntata domenicale del talent di Amici 2024 ad oggi lui non avrebbe dato prova di saper stravolgere le canzoni originali assegnatogli alle prove cover con delle barre scritte di suo pugno. Ma chi lo stabilisce che un cantautore debba sentirsi in dovere di riscrivere un pezzo cult della musica italiana e/o internazionale, se non lo stesso artista chiamato ad esibirsi in una cover, nella piena libertà di una scelta artistica?

La replica alla critica infiamma la gara serale del talent-show “Amici 2024”

Nel frattempo, la risposta al j’accuse di Lorella Cuccarini arriva dallo stesso Holden in termini di risultati oggettivi del suo cantautorato, che infiammano la competizione del serale di Amici 23 ancor prima che questo abbia inizio. Ebbene, in data odierna 14 marzo 2024 Holden sbaraglia la concorrenza del circuito canto, imponendosi come il primo cantautore di Amici 2024 di Maria De Filippi a raggiungere il traguardo di tendenza per la musica su YouTube Italia. E per ben due volte!

Il figliastro di Laura Pausini, con il nuovo singolo Solo stanotte, é in tendenza per la musica alla #29 con il video dell’audio del brano e alla #46 tra le tendenze-videografiche con il video ufficiale dello stesso brano, uscito nelle ultime ore.

