Amici 2024, Holden: “Il momento più bello? La Tocca! Quello più brutto…”/ La confessione prima della finale

Holden torna a raccontarsi tra le rivelazioni inedite sulla scuola registrate prima della finale di Amici 2024, menzionando Francesca Tocca come il sogno proibito e il maestro Rudy Zerbi tra i momenti down.

L’occasione é il rinnovato daytime di Amici 2024 in cui é chiamato a rivelare il momento più duro e quello più bello del percorso di studio della musica vicino alla puntata finale. Il momento più up per Holden é il passo doble dalle sexy movenze con la ballerina professionista Francesca Tocca, che lui ammette essere il suo punto debole. Durante la puntat confessa: “Francesca Tocca la metto insieme ai ricordi belli, un momento terribile ma bellissimo” spiega, ricordando tutto l’imbarazzo provato nella performance della cover di Mediterranea di Irama.

Amici 2024: partono i preorders dei primi Ep dei cantanti Holden, Petit, Mida e Sarah/ Lo spoiler sui rilasci

Holden fa chiarezza sulla lite con Rudy Zerbi: il retroscena choc ad Amici 2024

Poi, tra i momenti brutti Holden menziona lo sbrocco-moment avuto con Rudy Zerbi. E il riferimento é alla rabbia riservata contro il talentscout nel momento in cui Rudy rimproverava l’allievo per l’assenza, l’ennesima, alla concordata sui duetti con Petit. All’accesa discussione poi seguiva il ritiro di Holden dal talent show di Amici di Maria De Filippi.

Dustin e Giuseppe Giofrè si conoscevano prima del serale di Amici 2024?/ Spuntano strani like

Che sia proprio Joseph Carta in arte Holden (primo della classe tra le pagelle sulla finale) destinato al trionfo ad Amici 2024 non può dirsi un’ipotesi azzardata dal momento che è dotato di una importante fanbase rispetto tutti gli altri concorrenti e nella finale sarà lasciato spazio alle votazione da casa. Intanto, sono appena partiti i pre-orders dei dischi Ep dei cantanti in corsa e ad Amici 2024











© RIPRODUZIONE RISERVATA