Amici 2024, Pagelle semifinale/ Mida é la voce di Spotify, Holden “il maestro”: nessun eliminato

La puntata della semifinale di Amici 2024 dà il via ad un’ultima fase della competizione tra i talenti a dir poco infuocata, e non possono mancare le annesse pagelle di Il Sussidiario.net, che rilevano la svolta della finale a 6 decretati finalisti su sei concorrenti.

Il rinnovato appuntamento del serale di Amici 23 segna l’addio alla sfida a squadre dando spazio ai duelli tra concorrenti singoli per i titoli di vincitori di ballo e canto e vincitore finale.

Mida: apre la semifinale imponendosi come la quota latin pop tra i cantanti di Amici 2024, con un cavallo di battaglia. La cover sulle note di Fuera del Mercado . Una passionale performance. Si impone come il nuovo influencer nel segno del Pop mainstream del momento. Viene sorpreso da un riconoscimento inatteso. Spotify Italia gli conferisce il riconoscimento di merito Spotify Singles, per l’influenza esercitata a suon di streaming sulla piattaforma musicale con i suoi singoli, nelle varie classifiche. Eppure finisce al ballottaggio di rischio contro Sarah Toscano ad Amici 2024, salvo poi guadagnarsi il titolo di quinto finalista per l’ex aequo alle votazioni dei giudici contro la cantante di Amici 2024. Voto: 10 e lode!

Sarah Toscano: apre la sua sfida con una cover di Britney Spears sulle note di Toxic. Mentre la playlist Generazione zeta la decreta seconda classificata nella playlist di preferenze all’attivo su Spotify Italia, ambisce al titolo di regina del pop e sembra strizzare l’occhio ad un’Ambra Angiolini degli esordi tv. Tenta di conquistare il titolo di quarta finalista in un confronto con Mida e Holden, ma é più debole rispetto le due teste di serie di Amici 2024.

É eliminata alla semifinale, ma c’é il plot twist: i giudici svelano l’ex aequo alle votazioni del confronto tra i due sfidanti, e la produzione ha scelto di portare la finale finale a 6 come concorrenti, come preannunciato anzitempo sulla semifinale da Il Sussidiario.net. Voto: 7 e mezzo.

Petit: nella semifinale di Amici 2024 canta il suo primo inedito “Che fai” lanciato ad Amici 2024 di Maria De Filippi e segue la fidanzata Marisol in finale. Che i due siano i nuovi Giulia Stabile e Sangiovanni, fidanzati vincitori di ballo e canto nonché primo e secondo classificati alla finale di Amici, non può dirsi un’ipotesi azzardata. Voto: 6 e mezzo.

Marisol Castellanos: alla semifinale di Amici 2024 nella sua performance più rappresentativa balla “Belle” in una choreo teatrale che ne valorizza linee fisiche e tecniche. Conquista il titolo di prima finalista ad Amici 2024 Voto: 8 e mezzo.

Holden si gioca la chance di un posto da finalista cantando una performance rappresentativa della sua musica sulle note del primo inedito lanciato ad Amici 2024 “Dimmi che non é un addio”, certificato disco d’oro targato FIMI/GFK. Il talento, l’unico, dalla doppia uniforme di cantautore e produttore , annuncia l’uscita del primo disco EP al debutto TV in musica. Fa la differenza, anche a detta di Maria De Filippi, alludendo alla scelta artistica di scrivere testi e produrre musica in solitaria e senza rifarsi all’ausilio di terzi per il nuovo Ep pronto ai pre-orders. Canta schierato contro Mida e Sarah nel confronto più avvincente e si aggiudica il titolo di quarto finalista di Amici 2024. Voto: 10 e lode!

Dustin Taylor: esegue una choreo modern con Giulia Pauselli e sulle note di Michael Jackson in “Give It to me” diventa un mago della danza per iconicità plastica del suo movimento più unico che raro, al cospetto dei giudici, che lo premiano. Diviene il secondo finalista di Amici 2024, incantando pubblico e giudici che gli conferiscono un posto in finale. Voto: 9











