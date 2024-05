Amici 2024: Holden, Laura Pausini lo porta sul palco/ La risposta alle critiche é virale!

Nell’attesa generale per la semifinale di Amici 2024, sono virali via social le immagini di un’ospitata sul palco di cui il concorrente Holden beneficia a grande richiesta di Laura Pausini prima di imporsi come il quarto tra i finalisti che accedono alla finale.

Si tratta di un video, tra i trend della settimana su TikTok, che immorala Laura Pausini che nel mezzo di un evento live ospita sul palco proprio il figlio Holden.

Laura Pausini promuove il concorrente più contestato di Amici 2024

Per l’occasione live trend sul re dei social la popolare cantautrice di fama internazionale erge Joseph Carta in arte Holden come un grande talento, a dispetto degli haters, mentre lei lo presenta con affetto da membro acquisito nella sua famiglia allargata.

“Gliel’ho messo -dichiara la cantante parlando dell’outfit fatto di lustrini di Holden- perché devi luccicare tutto per lo spettacolo, ma tu Joseph luccichi già da dentro”. L’intervento di stima e affetto poi prosegue per l’allora piccolo minorenne Holden: “É un po’ timido, ma secondo me lui ha un grande talento… avete sentito che ha remixato Limpido e Gente… le ha scelte lui e sono molto contenta“. Il riferimento é al Medley di remix per cui il protagonista alla semifinale di Amici 2024 veniva chiamato ad esibirsi sul palco dell’evento registrato nel content del video: “sei stato bravissimo”, aggiungeva commossa la nazionale Pausini, poi.

Holden diventa un trend su TikTok: il traguardo oltre la gara di Amici 2024

Immagini diventate virali nelle ultime ore. In primis per effetto del notevole volume di interazioni social di consenso degli internauti nel web, che così replicano indirettamente, sostenendo il cantante, alle critiche del momento secondo cui Holden non meriti l’accesso alla semifinale di Amici 2024.

Tra i contestatori, in particolare, si annovera l’ex insegnante di canto ad Amici e storico collaboratore di Laura Pausini, Luca Jurman, che nei primi anni 2000 diventava direttore artistico e musicale di un importante tour mondiale 2001-2002 della diva popstar. Durante il periodo di lavoro con la cantante di Solarolo, veniva insignito della nomination quale “migliore produttore vocale” nei “Latin Granny Awards 2002” per il disco The Best of Laura Pausini – E ritorno da te.

Al termine della collaborazione dell’epoca finiva poi per chiudere ogni rapporto con Laura per motivi non noti al gossip. Luca Jurman non riuscirebbe a capacitarsi del fatto che Laura Pausini non contesti l’uso di effetti musicali sulla voce concesso ad Amici 2024 ad Holden così come per gli altri concorrenti di canto. Evidentemente Laura potrebbe accettare l’autotune e altri effetti in musica seppur non condividendone l’uso, oltre a riconoscere dei meriti al figliastro d’arte, figlio del marito musicista Paolo Carta con cui lei convolava a nozze a marzo 2023.













