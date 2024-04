Amici 2024, Lil Jolie: “Io seconda solo a Holden…”/ Il duro sfogo contro i giudici del serale

Amici 2024 di Maria De Filippi, Lil Jolie é un fiume in piena: lo sfogo sulla terza puntata del serale

Tra i protagonisti più controversi in corsa al serale di Amici 2024, Lil Jolie torna a stupire, in un intervento critico registrato anche alla mention del rivale Holden. Ebbene, la cantautrice di Attimo proprio non ci sta ad essere sottovalutata in generale dall’orecchio pubblico, in particolare da parte dei giudici e i caposquadra nella gara tra i talenti divisi tra le tre squadre competitor al serale di Amici 2024 di Maria De Filippi.

Nel daytime di Amici 2024 in onda sulle reti Mediaset l’8 aprile 2024, in particolare, Lil Jolie si lascia andare ad uno sfogo a margine della performance e il feedback registrati alla terza puntata serale del talent show. A detta del giudice Cristiano Malgioglio lei risulterebbe troppo seriosa relativamente alla nuova performance di canto della giovane al talent: “Lil Jolie potrebbe lasciarci anche un sorriso.. non sorridi mai figlia mia!.. amore lasciaci un sorriso, sorridi sempre!“, é il commento critico in sintesi, che Lil Jolie proprio non riesce a mandare giù. Tanto che la cantautrice replica a tono.

Lil Jolie é seconda solo a…

“Sto mega concentrata, sto nella mia bolla- fa sapere tra le dichiarazioni a caldo rilasciate a margine della sua performance con annesso giudizio del paroliere, la cantautrice partenopea-, non mi viene da sorridere, cosa devo fare? Sono così. Sarei ipocrita a dire che non mi sento forte.. non mi sento tanto “per tutti””. Insomma, Lil Jolie potrebbe risultare un talento controcorrente e a lei il rischio dell’impopolarità, in verità, poco interessa: “volevo dire.. sono un po’ antitelevisiva..-ammette la diretta interessata-, dentro di me c’è il bianco e il nero.. anche questa puntata vado a dormire chiedendomi perché mi considerano la più scarsa dei cantanti…”. Tuttavia, le preme la sensazione di essere sottovalutata nella gara tra i talenti concorrenti in corsa ad Amici 2024: “io non mi ci sento, ma vedo che gli altri mi considerano così, i miei compagni e anche i giudici.. è palese che sia così, non so perché non me lo dicano in faccia..”.

Lil Jolie non teme la concorrenza ad Amici 2024, dal momento che non si sente seconda a nessuno, se non rispetto al rivale diretto e figliastro d’arte di Laura Pausini, Holden: “io mi sento fortissima, mi metterei seconda solo ad Holden.. sono presuntuosa? No, so il mio valore, fine”. Ma cosa avrebbe il talento di Holden tanto da rendere il cantautore e figlio d’arte del marito musicista di Laura Pausini, Paolo Carta, il First-class?

Nel frattempo, Holden segna la differenza nella competizione di canto ad Amici 2024 in termini di numero di ascolti in streaming alla tornata del rilascio dei nuovi singoli, con il maggior numero di stream registrati su Spotify Italia, col nuovo singolo Solo stanotte.

