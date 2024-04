Amici 2024: Lil Jolie lascia la scuola, Dustin la chiama “amore” e le fa una promessa / Le reazioni all’addio

Amici 2024 di Maria De Filippi, Lil Jolie lascia il talent da eliminata: le reazioni dei concorrenti

Lil Jolie lascia la scuola dei talenti di Amici 2024 di Maria De Filippi e, intanto, tra i compagni Dustin Taylor la chiama “amore” all’addio. É quanto si rileva tra le immagini esclusive del daytime di Amici 2024 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, in onda il 22 aprile 2024. Appuntamento in cui in particolare Lil Jolie destina un ultimo saluto alla classe dei compagni di studio, ballerini e cantanti, con cui ha vissuto l’esperienza del talent show giunta al termine per lei con l’eliminazione al quinto serale. Ed é il momento che precede la dichiarazione del verdetto dell seconda eliminata dopo Lil, nel corso della quinta puntata serale.

Prima di scoprire chi sarebbe uscito tra Gaia e Sarah, alcuni compagni incontrano Lil Jolie 💛 #Amici23 pic.twitter.com/QSCbWx34FO — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 22, 2024

Lil Jolie e Dustin Taylor dono la nuova ship di Amici 2024

“Bello vederti che hai proprio fatto uno switch totale” -fanno sapere in eco i compagni in corsa, come Petit e Martina tra i presenti, ad una Lil Jolie quasi incredula di dover lasciare Amici 2024. Per Lil Jolie “sarà stranissimo stare senza di voi”, i compagni di studio matto e disperatissimo condiviso, anche se manca poco alla finale del talent show. Per cui le strade degli allievi potrebbero ritrovarsi ancora, anche dopo Amici 2024.

E tra gli addi al talent show che vedono protagonista Lil Jolie in particolare spunta quello che lei registra con Dustin Taylor, ballerino allievo di Alessandra Celentano. Ebbene l’australiano dichiara di amare Lil e la chiama “amore“. “Ti voglio bene amore”, rimarca, poi, lui dopo che si dice intento a rivederla fuori dal talent show. Insomma Dustin promette a Lil che la loro frequentazione avviata tra le mura di Amici 2024 non possa concludersi con il tempo e lo spazio finiti del talent show per la cantautrice eliminata.

Tanto che molti tra i telespettatori di Amici nel web, sui social, ora gridano alla nuova ship sulla possibile nuova coppia del talent show di Maria De Filippi. Che Dustin e Lil siano quindi destinati a vedersi ancora?

