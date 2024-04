Amici 2024, Lil vs Sarah: ballottaggio rinviato/ La scelta del giudice Michele Bravi divide i fan, il motivo

Amici 2024 di Maria De Filippi, Lil e Sarah sono protagoniste assolute alla 4 a puntata del serale

Lil Jolie e Sarah Toscano sono protagoniste della quarta puntata del serale di Amici 2024, chiamate al ballottaggio finale per un’eliminazione certa. Una tra le due cantautrici, rispettivamente allieva di Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini nella scuola, é destinata a lasciare la competizione tra i talenti di Amici 2024 di Maria De Filippi.

Questo, in una sfida indetta dal giudice Michele Bravi, dal momento che il popolare cantautore ha rivoluzionato il regolamento del talent show di Maria De Filippi.

Il noto giudice, tra i tre volti che sono parte integrante della giuria adibita alle votazioni del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi, a differenza dei colleghi Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofré si é esonerato dalla votazione prevista al termine della quarta puntata serale di Amici. Chiamato a dare un giudizio personale al ballottaggio finale che vede a rischio Lil Jolie e Sarah Toscano, il giudice rinvia la sfida a nuova data, alla quinta puntata serale in arrivo.

Tra una dichiarazione e l’altra rilasciata nella sentenza registrata ad Amici 2024, il giudice Michele Bravi ha reso nota la scelta artistica che vede assegnate delle canzoni da esibire per le sfidanti Lil Jolie e Sarah Toscano. Si tratta dei brani cult nella discografica della musica italiana, Cercami e Per un’ora d’amore rispettivamente assegnate a Lil Jolie e Sarah Toscano.

Il web si divide

Ma quale sarà l’epilogo della sfida rinviata in giudizio al cospetto di Michele Bravi?

Nel frattempo, intanto, in attesa di scoprire le dinamiche dei preparativi per la nuova sfida nella sfida che chiama le competitor Lil Jolie e Sarah Toscano a battersi per salvare il loro posto ad Amici, l’opinione del fandom del talent show si divide in un tifo social da stadio tra le due giovani concorrenti in gioco.

Da una parte c’é la compagine dei fan di Lil Jolie, pronta a difendere il talento scoperto da Anna Pettinelli dalla voce dark-epic-pop introspettiva e di denuncia, d’altro canto c’é chi invece sostiene Sarah Toscano, la pupilla di Lorella Cuccarini, dall’arte femminile spinosa e maliziosa.











