Un ragazzo adorabile, educato e umile. Luke di Amici 2024 è proprio questo, un concorrente che non ricerca le telecamere ma che pensa solo a fare bene, forse fin troppo. Come tanti della sua generazione, anche Luke non si permette di sbagliare e continua a trattenere le emozioni, anche quando vorrebbe piangere e sfogare la sua delusione per una performance di cui non è pienamente soddisfatto. Sin dall’inizio del programma si è mostrato come uno dei cantanti più seri, bravissimo a scrivere testi sebbene abbia solo 17 anni.

Questa settimana, Luke indossa la felpa rossa, quella della sfida. In puntata ad Amici 2024 domenica 10 novembre ha preso la felpa rossa dalle mani di Maria De Filippi, deluso da sè stesso ma senza mai dire nulla o scoppiare a piangere. La conduttrice nonchè ideatrice del programma ha però voluto rompere questo ghiaccio e dare ad Alessio un grandissimo insegnamento per la vita, ricordandogli che ogni tanto è giusto permettersi di piangere, sfogarsi e “tirare fuori” quello che si ha dentro. Nel daytime di Amici 2024 di oggi 11 novembre abbiamo visto la telefonata di Alessio e Maria De Filippi, un momento che ha commosso tutti anche fra il pubblico a casa.

Amici 2024, Luke fa una promessa a Maria De Filippi: “Farò come dici”

La padrona di casa, nonchè Queen Mary di Amici 2024, ha preso in mano la situazione con Luke, chiamandolo mentre lui si trovava in camera affranto per aver ricevuto la felpa rossa. “Parliamo io e te per una volta?“, ha esordito la conduttrice. Da lì è partito un discorso importantissimo per lui ma anche per chiunque faccia parte della scuola di Canale 5. “Ogni tanto devi concederti di tirare fuori le emozioni“, ha continuato Maria: “Non sei un soldatino“. La De Filippi ha poi continuato, ricordando a Luke tutte le volte in cui in puntata mette il microfono prima degli altri o fugge dalle telecamere.

“Apprezzo il tuo atteggiamento“, ha detto Maria, “ma devi imparare anche a sfogarti, altrimenti tieni tutto dentro e scoppi“. Luke di Amici 2024 ha promesso a Maria De Filippi che da lì in poi si sarebbe lasciato andare di più. Intanto sui social si sono rincorsi commenti di ogni tipo, in particolare tra chi ha elogiato l’educazione del ragazzo: “Amore mio vorrei troppo abbracciarlo“, scrivono alcune su Instagram, mentre altri apprezzano che sia un ragazzo autentico e attento solo a migliorare la sua performance canora più che al contorno. Come finirà per Luke? Riuscirà a riconquistare la felpa bianca?