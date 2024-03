Amici 2024, Martina Giovannini affonda Lorella Cuccarini: “Non solo solo una voce”/ L’attacco tra le lacrime

Amici 23 di Maria De Filippi, Martina Giovannini finisce nel mirino di Lorella Cuccarini

Martina Giovannini finisce in balia di un duro sfogo, tra le lacrime, nella replica alla critica subita da Lorella Cuccarini nel canto, ad Amici 2024. All’edizione di Amici 23 nell’anno scolastico 2024 del talent show di Maria De Filippi, la competizione tra i talenti cantanti e ballerini s’infiamma con il serale alle porte, in particolare per la pupilla di Anna Pettinelli, che subisce un clamoroso attacco di Lorella Cuccarini.

Alla formazione della seconda squadra tra le tre squadre competitor ammesse al serale di Amici 23 (quella capeggiata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo), la maestra Cuccarini critica Martina Giovannini sotto il profilo di cantante e interprete. Questo, dichiarando in particolare che al di là del registro vocale la allieva della Pettinelli non riesca a soprenderla in fatto di interpretazione nelle esibizioni di canto ad oggi registrate sul palco di Amici 23.

“Ho sentito i commenti, Cuccarini dice che ho una bella voce …io non sono solo una voce… quindi non ce la faccio – é lo sfogo in reaction alla critica di Lorella Cuccarini da parte di Martina Giovannini, come emerge nel daytime di Amici 23 in onda il 13 marzo 2024-…io non c’è l’ho fatta, ho dovuto bloccare”. Il riferimento é alle lezioni e le prove di canto in corso che precedono la fase serale di Amici 23.

Martina Giovannini sembra vivere una battuta d’arresto, in balia di una crisi personale e artistica che la coinvolge tra una esibizione e l’altra ad Amici 23 e nell’interpretazione dei vari pezzi per la line up prevista al serale si vedrebbe abbattersi contro lo scoglio di un retroscena doloroso : “mio padre era sempre a lavoro …usciva di casa alle quattro del mattino e ci sono stati momenti in cui é stato assente…mi sono trovata a scavare nel profondo…”.

Insomma, Martina Giovannini proprio non riesce a capacitarsi del fatto che, come contestato da Lorella Cuccarini, lei non sia capace di interpretare i brani in assegnazione. Anche perché il percorso intrapreso ad Amici 2024 la vede mettersi in discussione come cantante e interprete, dando anima e corpo oltre che il tempo profusi nel sogno di fare della musica il suo lavoro nella vita. Nel frattempo, gli utenti nel web attivi sulla pagina Instagram di Amici 2024 supportano in massa la cantante finita in crisi.

