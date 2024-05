Amici 2024, Martina Giovannini: “Fidanzata con Kumo? C’è sempre stato ma…”/ Rivelazione a Verissimo

Verissimo, Martina dopo l’eliminazione da Amici 2024 torna a parlare delle polemiche: “Accusata di non emozionare”

L’ultima eliminata da Amici 2024, Martina Giovannini è stata ospite a Verissimo. Ha parlato della sua esperienza nel talent di Canale5 dal ritorno alla realtà e come sta vivendo questi giorni fuori dalla scuola fino alle polemiche dei giudici che l’hanno investita durante l’ultima puntata. Spazio ha avuto poi anche la vita privata, potrebbe diventare in futuro il suo fidanzato Kumo? Andando con ordine Martina a Silvia Toffanin ha confessato: “Tornare alla vita reale è stato emozionantissimo perché ho rivisto tutti i parenti e amici…però mi è dispiaciuto uscire.”

Anbeta Toromani, chi è?/ Dall'esordio ad Amici all'addio per una dura lite con Maria De Filippi

Nell’ultima puntata del serale di Amici 2024, c’è stata una dura lite tra Anna Pettinelli ed i giudici, soprattutto Cristiano Malgioglio. In estrema sintesi, la coach li ha rimproverati di aver sempre considerato Martina come una bella voce e nulla in più. Queste frasi hanno fatto male a Martina, eliminata da Amici 2024 che a Verissimo ha spiegato: “Mi è stato detto che io non emoziono o ‘la sua voce è più matura di lei’. Io volevo far passare che la mia voce comunica in un modo perché sono io che voglio comunicare in quel modo non è la voce che mi sovrasta o ha un’altra personalità. Voglio emozionare? Si”

Martina Giovannini, chi è/ Fidanzato, età, canzoni e i progetti dopo Amici 2024: "Il mio sogno è quello di…"

Amici 2024, Martina chiarisce: “Fidanzata con Kumo? No, c’è solo una grande amicizia”

Durante la chiacchierata, infine, l’ex allieva di Amici 2024 ha detto la sua verità su alcuni rumor di un presunto flirt con Kumo, Martina ha smentito che sono fidanzati parlando solo di una bella amicizia: “Lui è proprio un amico c’è stato sempre nei momenti di bisogno all’inizio no ma poi da gennaio in poi abbiamo legato tantissimo, ti piace poteva diventare un fidanzato? No sicura è nata una bell’amicizia.” Elogi infine per Maria De Filippi da tutti gli allievi considerata come una seconda mamma sempre disponibile e presente nei momenti più complicati.











© RIPRODUZIONE RISERVATA