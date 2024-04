Amici 2024, Martina Giovannini smontata dalle radio alla gara inediti/ La reazione in lacrime

Amici 2024 di Maria De Filippi, Martina Giovannini non convince le radio: la disfatta della gara inediti!

Martina Giovannini é in balia di una crisi di personale artistica, mentre s’infiamma la competizione tra i talenti in corsa al serale di Amici 2024. É parte integrante di quanto trapela al daytime di Amici in onda sulle reti TV e streaming il 24 aprile 2024.

Il motivo della crisi della cantante allieva di Anna Pettinelli? É presto rivelato quando la giovane spiega di non tollerare la sentenza degli esponenti delle radio, al termine della gara inediti registratasi per la decretazione del migliore inedito tra le proposte di canto. Competitor del contest sono oltre Martina, Petit, Mida e Sarah Toscano con le rispettive canzoni in uscita come singoli, al netto di Holden che é il grande assente al centro di una polemica web.

“É solo una canzone e la tua carriera non é solo una canzone -interviene il rivale ballerino Dustin Taylor in aiuto a Martina, finita in lacrime per le critiche delle radio e la giovane proprio non riesce a riprendersi-, sembra che stia sbagliando quasi tutto”. Che sia vicina al ritiro, prima della finale di Amici 2024?

Martina Giovannini rifiutata dalle radio: salta il debutto nelle playlist radiofoniche?

Martina Giovannini ha come il presentimento che al cospetto delle radio la cosí sentenziata sua “bella voce” possa penalizzare sia lei che la sua musica, quindi in primis il nuovo inedito proposto alla gara inediti di Amici 2024: “però boh, é come se la voce fosse più grande di me”. Ma Dustin Taylor tiene a rincuorarla: “Ti voglio bene amore, sei fortissima”.

Da parte delle radio sembra intanto non esservi la volontà di inserire Martina e il nuovo brano in playlist o almeno non nell’immediato. Questo per effetto di “una voce più grande dell’età anagrafica” e un brano dal genere musicale datato a detta degli esperti speaker radiofonici.











