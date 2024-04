Amici 2024, Mida penalizzato dalla produzione?/ Fan in rivolta, esplode la polemica: il motivo!

Amici 2024, Mida diventa protagonista nel daytime: si accende una polemica social

É in corso un’accesa polemica web che vede protagonista Mida, tra i talenti cantanti e ballerini in corsa ad Amici 2024 di Maria De Filippi. Il cantautore allievo di Lorella Cuccarini registra uno sfogo intimista nel daytime di Amici in onda sulle reti Mediaset il 26 aprile 2024, che non risulta tra i singoli post assestanti pubblicati dalla pagina Instagram del talent show.

Da qui, quindi nasce la contestazione corrente: essa vede gli utenti attivi nel web tacciare la produzione di Amici di penalizzare Mida (tra i competitor di un’agguerrita gara inediti) rispetto ai competitor nella scuola dei talenti, in termini di visibilità.

Il content dello sfogo di Mida accende le contestazioni web: il motivo

“Mida giustamente ignorato, non sia mai mettere la clip del suo sfogo …altrimenti si alzano i consensi”, si legge tra i commenti critici degli utenti più aggreganti, tra quelli rilasciati su Instagram, contro Amici.

Alla base della polemica, vi é il momento di sfogo registrato nel daytime di Amici che anticipa la sesta puntata del serale, nel mezzo delle prove: “il brano che canto é una responsabilità …ci sono delle frasi che mi sembra di cantare la mia vita…io mi metto come uno scudo” -fa sapere visibilmente commosso un inedito Mida. Il cantautore allievo di Lorella Cuccarini quindi svela la sua fragilità, sentendosi costretto a mostrarsi sempre e comunque forte: “io come da bimbo vivo le emozioni in modo fortissimo …vivo la forte emotività…” , quindi spiega il peso della fragilità il giovane cantautore, reduce dalla presentazione del nuovo inedito Que pasa.

Lo sfogo, al centro della polemica web corrente su Amici 2024, poi prosegue nel retroscena ricorrente che ricorda il cantautore della sua vita: “Ogni volta che mi mostro empatico, mi si vengono chiuse le porte in faccia“. Una rivelazione esistenziale alquanto drammatica quella che vede protagonista Mida e che ora commuove i fan del giovane talento e non solo, in un tripudio di interazioni social di supporto per il cantautore.













