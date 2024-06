Amici 2024, Nicholas Borgogni e Maddalena Svevi beccati insieme: è ritorno di fiamma?/ “Visti ad una sfilata”

È ritorno di fiamma tra Nicholas Borgogni e Maddalena Svevi, ex allievi di Amici di Maria De Filippi? Nei giorni scorsi i due ballerini sono stati beccati insieme e tanto è bastato per far esplodere il gossip, in molti sospettano che i due ex fidanzati siano ritornati insieme, ma qual è la verità? Andando con ordine, Maddalena e Nicholas hanno presenziato alla sfilata organizzata dal brand Moschino in occasione della Milano Fashion Week. Sui social è stata diffusa, quindi, una foto dell’evento in cui i due ballerini appaiono insieme. Ciò inevitabilmente ha indotto i fan degli ex allievi di Amici di Maria De Filippi a pensare che i due fossero ritornati insieme.

E ad alimentare gossip e rumors, inoltre, è intervenuta anche l’esperta di gossip Deianira Marzano che, attraverso una Instagram story ha sottolineato sibillina: “Si sono presentati insieme alla sfilata di Moschino. I fan sognano un ritorno di fiamma” Insomma il gossip è accesso Nicholas Borgogni e Maddalena Svevi sono ritornati insieme? Per ora i diretti interessati tacciono, non confermano ne smentiscono ed è complicato scoprirne di più.

Amici 2024, Nicholas Borgogni e Maddalena Svevi sono ritornati insieme? Il rumors

Maddalena Svevi e Nicholas Borgogni hanno partecipato a due diverse edizioni del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi, rispettivamente la prima ad Amici 22 ed il secondo ad Amici 23. La ballerina nella scuola iniziò una frequentazione con il ballerino Mattia Zenzola ma durò poco. Poco dopo si iniziò a vociferare di un possibile flirt tra Maddalena ed un ballerino di nome Nicholas. Poco dopo il giovane ballerino entra nella scuola di Amici 2024 ed in quell’occasione Maddalena lo ha più volte supportato con post e storie su Instagram fino a congratularsi pubblicamente quando ha ottenuto la maglia del Serale. I due dunque, nonostante la fine della loro relazione hanno mantenuto un ottimo rapporto e vederli insieme non è un evento eccezionale. In molti sperano però in un ritorno di fiamma ma per il momento tra i due sempre esserci solo una bella amicizia.











