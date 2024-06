Nicholas Borgogni tentatore a Temptation Island 2024?/ L’ex Amici smentisce: “Il programma mi piace, ma…”

Nicholas Borgogni a Temptation Island 2024? L’ex ballerino risponde al rumor

Temptation Island 2024 è uno dei grandi appuntamenti televisivi che caratterizzano l’estate degli italiani, pronto a tornare in onda su Canale5 con una nuova edizione condotta da Filippo Bisciglia. In attesa di conoscere la data ufficiale d’inizio, negli ultimi giorni sono state presentate sui canali social del programma le prime coppie partecipanti, anche se il cast è ancora in fase di definizione. Particolare attenzione da parte del pubblico è riservata anche ai tentatori e alle tentatrici, che anche in questa edizione metteranno a dura prova la stabilità sentimentale delle coppie.

Negli ultimi giorni, in particolare, è circolata sul web l’indiscrezione secondo cui Nicholas Borgogni sarebbe stato arruolato nel cast come tentatore nel villaggio delle fidanzate. Dopo l’esperienza ad Amici 2024, per il ballerino si sarebbero spalancate le porte di una nuova opportunità televisiva e i suoi affezionati fan avrebbero avuto modo di vederlo in televisione ancora per diverso tempo. Il rumor tuttavia ha avuto vita breve ed è stato prontamente smentito.

Nicholas Borgogni smentisce l’indiscrezione: “Temptation Island mi piace, ma…“

Con un video ironico condiviso su TikTok, Nicholas Borgogni ha respinto al mittente le voci su una sua presunta partecipazione a Temptation Island 2024 nel ruolo di tentatore. L’ex ballerino di Amici 2024 ha inizialmente riportato l’indiscrezione circolante ormai da diversi giorni, salvo poi smentirla con grande sarcasmo: “Allora: ‘Nicholas è ufficialmente il primo tentatore di Temptation Island’. Ora, il programma mi piace e anche molto, ma ragazzi cosa volete che tento? Cioè, io già tento a ballare e già diciamo che non mi viene granché. Ma che devo tentare? Comunque no, ragazzi“.

A corredo del video, Borgogni ha anche rassicurato i fan sulle sue intenzioni del momento: continuare a studiare e ballare, per migliorarsi e per raggiungere obiettivi sempre più importanti dopo l’esperienza nella scuola di Maria De Filippi.













