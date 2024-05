Amici 2024: partono i preorders dei primi Ep dei cantanti Holden, Petit, Mida e Sarah/ Lo spoiler sui rilasci

Hanno il via i pre-ordini dei primi dischi Ep dei cantanti finalisti di Amici 2024, ovvero Holden, Petit, Mida, Sarah Toscano attualmente in corsa per il montepremi di categoria canto e il montepremi finale di Amici 2024.

A partire dalla mezzanotte del 13 maggio 2024 é possibile preordinare i primi Ep dei finalisti cantanti di Amici 2024, come spiegato da Maria De Filippi alla conduzione della puntata semifinale del 12 maggio. Il candidato favorito alla vittoria di canto e finale Petit firma con la 21co, la casa discografica che nasce in seno al talent show di Amici 2024 facente capo alle quote societarie di Maria De Filippi, il figlio Gabriele Costanzo, l’ex Amici Briga tra le altre. E il progetto per Petit prevede il rilascio Con 21co Label per Warner Music Italy dell’album eponimo Petit. La tracklist dell’Ep include al suo interno le canzoni Tornerai, MAMMAMÌ, Che fai, FERISCIMI, GUAGLIÒ, BROOKLYN.

Mida, cantautore dal più alto numero di ascoltatori mensili su Spotify Italia, firma con la Believe Music, casa discografica di progetti musicali importanti anche internazionali come tra gli altri quello facente capo a Bob Sinclair. L’Ep proposto é Il sole dentro, prossimo al rilascio per M.A.S.T./Believe. La tracklist del nuovo progetto a firma del cantautore disco di platino per il singolo Rossofuoco include i pezzi VITA TERREMOTO, IL SOLE DENTRO, lo stesso ROSSOFUOCO, QUE PASA, MI ODIERAI, FIGHT CLUB.

L’altra finalista di Amici 2024, Sarah Toscano é prossima al rilascio di “SARAH”, un Ep proposto con la casa discografica Warner Music Italy. Il progetto ha una tracklist che include I brani SEXY MAGICA, TOUCHÉ, VIOLE E VIOLINI, MAPPAMONDO, L’ULTIMA VOLTA, VOILÀ (Live).

Holden é l’unico cantautore e produttore tra i finalisti di Amici 2024

“Joseph” è il primo Ep di Holden, detto il “maestro” in quanto unico cantautore e produttore dei testi e musica del suo progetto tra tutti i finalisti di Amici 2024, intitolato come il nome all’anagrafe dell’artista. Il progetto é proposto con LaTarma Records e propone la distribuzione ADA/Warner Music Italy,ed entra così nel team dei sodalizi coi cantanti Angelina Mango e Marco Mengoni affidati alla stessa agente Marta Donà. La tracklist dell’Ep contiene i pezzi RANDAGI, NON SIAMO PIU’ NOI DUE (feat. L’ex Amici Gaia), OSSIDIANA, SOLO STANOTTE, NUVOLA, DIMMI CHE NON E’ UN ADDIO certificato disco d’oro come il precedente.

Esce anche il progetto Ep di Lil Jolie!

Oltre ai finalisti anche Lil Jolie, tra gli eliminati al serale di Amici 2024, si prepara per il rilascio dell’Ep “LA VITA NON UCCIDE” proposto con la casa discografica BMG. La tracklist del progetto della cantautrice include I pezzi LA VITA NON UCCIDE, KISS ME, ATTIMO, FOLLIA, NON E’ LA FINE, PER ELISA.











