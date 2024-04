Amici 2024, perché Holden é assente alla gara inediti?/ Parla Maria De Filippi: fan preoccupati

Amici 2024 di Maria De Filippi, Holden si assenta ancora nel daytime

Holden é il grande assente alla gara inediti di Amici 2024 con il televoto dell’orecchio pubblico aperto per un premio speciale, al cospetto delle radio. L’assenza del figlio del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini dal contest indetto per la decretazione del miglior inedito fra le proposte musicali nel circuito canto in corsa ad Amici 2024 fa preoccupare non poco i fan del talent show, in particolare quelli del cantautore beniamino.

Solo di recente Holden finiva per ritirarsi dal talent dopo un’accesa discussione avuta con il talentsscout Rudy Zerbi facente capo alla produzione, per poi fare ritorno, ammettendo di essere finito in balia di un burn-out, anche dipeso dallo stress e l’ansia alle prese con le regole e i tempi del lavoro, al talent show. Holden é un anticonformista e non sembra non riuscire a sorreggere le regole, se non le sue, e in questo si direbbe un po’ “maestro” “genio e sregolatezza” come i fan amano definire il cantautore.

Holden salta la gara inediti: il motivo

Ma ecco che la conduttrice Maria De Filippi, così come emerge tra le immagini della gara inediti in onda il 24 aprile sulle reti TV e streaming Mediaset, svela l’arcano sull’assenza. Introducendo il grande assente alle radio giudici Maria De Filippi fa sapere che “lasciamo al pubblico indicare il preferito con il nome dell’allievo o il codice relativo, secondo il regolamento e il primo classificato ha un premio speciale”. Dopodiché arriva la mention di Holden: “ci colleghiamo con le radio … volevo dire Holden non c’é e non lo vedete perché in ritardo rispetto agli altri…ed é assente per lavorare sul suo pezzo“.

Insomma, Holden é l’unico tra gli artisti in corsa a riservarsi della facoltà di prendersi del tempo necessario per poter presentare a breve un nuovo inedito, e a primafirma, che sia degno di nota. E le radio condividono la scelta artistica: “Saggia scelta”.











