Amici 2024, Petit batte Mida, Martina e Sarah!/ La classifica delle radio

Amici 2024, Petit sbaraglia la concorrenza di canto: la gara inediti

Si fa infuocata la competizione tra i talenti cantanti e ballerini in gara ad Amici 2024, con Holden grande assente e

Petit che batte Mida, Sarah Toscano e Martina Giovannini alla gara inediti giudicata dalle radio.

Oltre ad aprirsi il televoto con le votazioni dell’orecchio pubblico rappresentati dai telespettatori, per la decretazione del miglior brano alla gara inediti sono chiamate anche le radio a rendersi protagonista nel ruolo di giudici.

Accade nel rinnovato daytime di Amici 2024 datato sulle reti TV e streaming Mediaset il 24 aprile 2024, dove – essendo in ritardo per la presentazione di un inedito richiesto alla gara- Holden si assenta. Questo, per la scelta personale del cantautore, di dedicarsi alla fase di produzione della sua musica, con l’uscita di un ep già preannunciata di recente all’orizzonte.

Petit, Martina Giovannini, Mida e Sarah Toscano hanno quindi un avversario in meno da combattere, il più temibile per ciò che concerne la complessità nei testi in una commistione vincente con sound ricercati ed elaborati. Al cospetto di Radio e orecchio pubblico i quattro cantanti presentano ad Amici 2024 i nuovi inediti. E non mancano le pagelle di valutazione da parte dei rappresentanti radiofonici oltre ai commenti social che si dividono in favore o sfavore dei competitor.

La “Sexy, amore, magica” di Sarah Toscano é pensata su una notte da vivere come fosse l’ultima e si pensa a divertirsi. Il brano é fresco, leggero e con un paio pantaloni che vorrei”, come sentenziano le radio. Il brano é preso in considerazione per un debutto nella playlist da rotazione radiofonica, come R101: “brava hai fatto un percorso incredibile… pazzesco, vedo la tua personalità questo brano…hai inquadrato la leggerezza per uno slancio più ampio”.

Martina Giovannini finisce in lacrime…

Poi é la volta di Petit, “il mio pezzo Mammamí, parla di una notte d’estate dove ragazzo incontra un’altra ragazza e lui dice a lei di scappare insieme e passare la notte insieme”, insomma il cantautore allude ad una “scappatella” romantica. E le radio danno il nipote d’arte per super favorito ad Amici 2024, tanto da palesarsi in maggioranza per il sí alla programmazione radiofonica: “sei partito con un’identità molto forte – sentenziano i giudici- mostri sempre un pezzettino nuovo…”. Radio Zeta e RTL.102.5 non possono fare a meno del brano: “sarai su tutte e due le emittenti”. Soggiogati dal brano per la contaminazione tra il napoletano e l’italiano e la contemporaneità del fenomeno partenopeo si dicono anche Radio Norba Radio Italia solo musica italiana.

Poi il microfono passa a Martina e l’inedito Niente come te, su una storia d’amore finita e a lei lui manca. Le radio vorrebbero vederla sbocciare in un featuring per il brano di un rapper. Insomma l’esordio solista é bocciato, con “la voce più grande della tua anagrafe” che rendono insieme “troppo tradizionale” la proposta che Radio 105, in particolare, farebbe fatica a trasmettere.

Martina é così ridotta in lacrime. Poi si passa all’esplosivo Mida e l’inedito spagnoleggiante Que pasa, che a primafirma Il sussidiario può dirsi il talento vocale più versatile nei vari generi di musica, in generale nel cantautorato ad ampio raggio tra pezzi lenti e più o meno up tempo. Le radio lo tengono d’occhio, perché in Italia “non abbiamo l’onda latin pop …la tua é scelta in attitudine di coraggio”.

