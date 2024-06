Amici 2024, Petit nella top 10 con il brano Che fai/ Holden, Mida e Sarah fuori classifica: cosa è successo

Amici è terminato già da alcune settimane, ma la curiosità del pubblico verso gli ex allievi non accenna a smettere. Holden, Mida, Sarah e Petit hanno ottenuto ottimi risultati entrando nella top 10 dei brani più ascoltati, successo che per alcuni di loro è durato però molto poco.

Di fatto, soltanto Petit è rimasto in classifica all‘undicesimo posto mentre gli altri protagonisti del talent show sono usciti definitivamente. Nonostante il successo sembra essere arrivato per il cantante, ai microfoni di Superguidatv, l’aspirante artista ha rivelato di essere rimasto quello di sempre: “Cerco di vivermela tranquillamente, non mi sento sicuramente una persona importante. Devo dire che mi fa un certo effetto il fatto che la gente mi riconosca per strada quando sono in giro e mi chiede una foto perché sono uscito da poco e devo ancora realizzare tutto questo. Che fai è stata la prima canzone ad Amici, è importante perché ha dato il via poi ad altre canzoni, e poi è la prima che ho inciso in napoletano”.

Petit e i progetti futuri dopo Amici: “Progetto discografico…”

Petit ha vissuto un percorso complesso all’interno di Amici, ma ha saputo conquistare subito la sua fetta di pubblico. Che fai è uno dei brani più ascoltati in questo momento, e il futuro che attende il cantante sembra roseo. Ai microfoni di Superguidatv, l’ex allievo ha cominciato a delineare quali sono i piani per l’immediato futuro.

“In questo momento sono concentrato sul presente. Saremo in giro con i festival delle varie radio e poi penseremo al prossimo progetto discografico” ha dichiarato l’artista che ha sviluppato molto presto la passione per la musica: “Mi sono avvicinato alla musica a 14 anni, quando ho chiesto a mia madre di comprare la prima attrezzatura: microfono, scheda audio e computer. Ho sempre avuto la passione per la musica, a 14 anni ho iniziato a scrivere, poi ho acquisito la consapevolezza di voler vivere di questo”.











