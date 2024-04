Amici 2024, Sarah Toscano: “Brutto dirmi che sono una lolita..”/ La replica furiosa ad Anna Pettinelli

Amici 2024 di Maria De Filippi, Sarah Toscano ha una reazione avversa alla critica di Anna Pettinelli

Sarah Toscano é una furia per il commento critico rilasciato sul suo conto da Anna Pettinelli, così come emerge nel daytime di Amici 2024. Lo sfogo della cantautrice di Mappamondo si registra nel rinnovato daytime del talent show in onda l’8 aprile 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset.

Amici 2024, Martina Giovannini: "Sono stufa dei guanti"/ Lo sfogo é furioso: c'entra anche Anna Pettinelli!

“Dire ad una persona ‘sei una lolita quando canti’ é come dire che non hai sostanza… non é che sia una cosa bella da dire… sono così io”, fa sapere dal suo canto la più iconica tra le leve nel canto di Amici 2024, Sarah Toscano, in risposta al feedback in negativo ricevuto da parte della maestra avversa Anna Pettinelli. La replica furiosa di Sarah Toscano in reaction alla critica di Anna Pettinelli prosegue poi, sempre dopo la terza puntata serale di Amici 2024: “non che sia una lolita ma non sono una Lil Jolie e i suoi pezzi impegnati… mi piace giocare sui pezzi e non penso che questo sia più o meno di altri … di noi come personalità… io posso essere identificata come quella più fresca, poi dipende dal brano e lo interpreto a modo mio”.

Amici 2024, Dustin Taylor allontana Gaia De Martino da Mida: "Sei un clown”/ Il web si schiera!

Insomma, sembra proprio che Sarah Toscano, allieva cantautrice in crescita sotto l’ala protettrice di Lorella Cuccarini sia contraria alla critica che la appellerebbe come la wannabe lolita di Amici 2024, ricevuta da parte della caposquadra dei Todarelli.

Sarah Toscano canta e incanta alla terza puntata del serale

Nel corso della nuova puntata serale di Amici 2024 di Maria De Filippi, tuttavia, al di là della presa di posizione dei giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré Sarah ha conquistato i fan e non tra gli utenti attivi nel web. Questo, ha dando prova di vestire il brano outsider di Sanremo 2024, Click Boom di Rose Villain, di una dolcezza accattivante al servizio del sound del brano originale, in una cover riuscita bene.

Amici 2024, Holden: "Non era semplice in due..."/ Pace fatta con Petit: la confessione

Sarah reagisce così ad un commento della prof Pettinelli della terza puntata del Serale #Amici23 pic.twitter.com/xtFWB3dFPN — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 8, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA