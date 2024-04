Amici 2024: Sarah Toscano é la nuova Annalisa?/ La cover di Bambola é virale su TikTok!

Amici 2024, Sarah Toscano é un’icona su TikTok

Mentre Annalisa celebra il traguardo del duetto in musica col dj francese Bob Sinclar, Sarah Toscano si impone come l’erede dell’ex Amici ad Amici 2024. Sebbene non figuri nella Top3 dei cantanti in corsa ad Amici 2024, per il volume di ascolti in streaming su Spotify Italia, Sarah Toscano si impone come la preannunciata artista outsider del talent show di Maria De Filippi. Questo, dal momento che la cantautrice allieva di Lorella Cuccarini, rivale di Mida, Peti e Holden tra gli altri compagni di studio del canto ad Amici di Maria De Filippi, consegue un curioso traguardo relativamente al content della seconda puntata della fase serale di Amici 2024 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset.

Amici 2024, Holden nel mirino del web/ Gli elogi dei giudici Bravi e Malgioglio dividono

Sarah Toscano si impone tra gli highlights del rinnovato appuntamento TV ed streaming di Amici 2024, con la performance nella cover eseguita sulle note Bambola, brano di Betta Lemme. Uno tra i momenti più seguiti e visualizzati della seconda puntata serale di Amici 2024 via Tik Tok. Registra infatti un tripudio di interazioni social il content della performance di Sarah Toscano sulle note del noto tormentone bilingue, i cui lyrics si dividono a metà tra la lingua italiana e la lingua francese.

Amici 2024, Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse si fingono nemici?/ La congettura choc sulla 2a puntata

Sarah Toscano, presto il successo sarà in lingua francese?

E tra gli annessi commenti, rilasciati dagli spettatori di Amici 2024 a margine della performance di Sarah Toscano, c’é chi erge quest’ultima al titolo di papabile erede di Annalisa nel post-talent show, come icona e trend-setter di fama global. Una previsione a dir poco significativa che prevederebbe un futuro roseo per la Toscano, all’uscita di scena dal talent show di Maria De Filippi, mentre Annalisa suggella il sodalizio con il Dj francese Bob Sinclar, che ha voluto unirsi con lei per il rilascio di un nuovo remix del brano lanciato a Sanremo 2024, Sinceramente.

Wax: “Adesso la mia musica è più matura”/ “Dall’esperienza ad Amici 22 sono cambiato…”

Viste le premesse con Bambola, quindi, non si direbbe azzardata l’ipotesi del successo per Sarah in lingua francese.











© RIPRODUZIONE RISERVATA