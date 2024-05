Amici 2024, Sarah Toscano in lacrime: arriva il messaggio del papà prima della finale/ “Ti volevo sempre…”

Sarah Toscano é una tra i sei finalisti candidati al titolo di vincitore di Amici 2024 e nella grande e attesa per l’evento la giovane riceve una duplice sorpresa al talent show che commuove tutti, fan compresi.

Sarah Toscano riceve un messaggio di supporto del papà, prima della finale di Amici 2024

Sarah é chiamata nello studio di Amici 2024 per una lezione di staging ma si tratta di uno scherzo organizzato a grande sorpresa per lei. Ad attenderla infatti c’è un messaggio del padre, che si dice orgoglio del traguardo di Sarah Toscano.

“Il tuo mappamondo gira tanto, perché papà ti voleva sempre nel suo viaggio di lavoro”, si legge in uno striscione che nello studio é dedicato a Sarah Toscano, introducendo così alla cantautrice il messaggio del padre. “Questa é l’occasione che abbiamo per ricordare le emozioni che ci hanno suscitato i nostri viaggi”, rimarca quindi il padre alla figlia visibilmente commossa.

Arriva anche la nonna Piera a supportare la finalista di Amici 2024

Per Sarah Toscano le emozioni al cardiopalmo non finiscono qui, infatti per lei in studio arriva anche un videomessaggio della nonna Piera, che svela la passione condivisa delle due familiari del consuetudinario appuntamento per un caffè.

“Ciao Sarah, sono qui a bere il caffè come piace a te…”, dichiara l’ospite speciale, poco prima di presentarsi nello studio dove Sarah Toscano reagisce in lacrime al suo videomessaggio. Particolarmente coinvolgente l’abbraccio tra la nonna e la giovane cantante, nel momento dell’entrata in studio di Piera. La Toscano proprio non riesce a trattenere le lacrime che finalmente rivede dopo mesi di lontananza dalla sua terra.

