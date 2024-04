Amici 2024, Sarah Toscano: “Sono una sconfitta per la squadra..”/ Eliminata al ballottaggio contro Lil Jolie?

Amici 2024 di Maria De Filippi, Sarah Toscano reagisce alla proposta del giudice Michele Bravi

Nella grande attesa generale dell’occhio pubblico per i risultati del ballottaggio eliminatorio contro Lil Jolie, Sarah Toscano registra una reazione inaspettata ad Amici 2024. Si direbbe non essere proprio positiva la reaction di Sarah alla proposta del giudice Michele Bravi, che dato il consenso delle sfidanti si riserva della facoltà di posticipare la sua votazione al termine del ballottaggio tra le cantautrici in corsa per un posto alla finale del serale del talent show di Amici 2024 di Maria De Filippi.

Lil Jolie: "Mi avrebbe fatto male sapere l'esito..."/ La reazione al ballottaggio rinviato ad Amici 2024

“Avevo proprio una cosa qua… – é la prima reazione non proprio felice di Sarah Toscano al content della quarta puntata del serale finita con un pari merito con Lil Jolie alle votazioni dei giudici e la proposta di Bravi-….dicevo per favore fermati…”. Una puntata che nel complesso non é andata benissimo, almeno non per la cantautrice Sarah Toscano, che ha ora come l’impressione di essersi rivelata una sconfitta per la squadra: “ho cantato due volte per e perso il punto e poi sono finita al ballottaggio per l’eliminazione”.

Holden riscrive "Mediterranea" di Irama al serale di Amici 2024/ La dedica a Francesca Tocca spiazza tutti!

Sale l’attesa per il verdetto del ballottaggio eliminatorio ad Amici 2024 di Maria De Filippi

Nel frattempo, Michele Bravi invita invita le due sfidanti a sfidarsi in una gara a prova di cover eseguendo due brani diversi: a Sarah é assegnata la canzone Per un’ora d’amore, mentre per la sfidante Lil Jolie é prevista la performance sulle note del brano originale Cercami.

Una sfida di canto tra due cantautrici che a partire dai dettagli nelle anticipazioni si preannuncia particolarmente infuocata e all’ultimo sangue, di certo a favore di camera e ascolti per il talent show di Maria De Filippi. Anche perché, intanto, i fandom del talent infiammano la competizione tra i talenti dividendosi nel tifo per i beniamini sui social.

Luca Jurman: "Lorella Cuccarini mi ha deluso..."/ La sentenza sulla 4a puntata serale di Amici 2024

Sabato prossimo una tra Lil Jolie e Sarah dovrà lasciare la scuola di #Amici23 e… pic.twitter.com/vQh0P5TaJB — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 15, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA