Non c’è pace per Teodora ad Amici 2024, dato che anche dopo il compito di Alessandra Celentano le cose continuano a non andare bene. Cos’è successo? La maestra ha deciso di fare un esame a sorpresa con i ballerini, ma hanno partecipato solo le ragazze perchè gli altri concorrenti avevano mal di schiena ed erano impossibilitati a partecipare. Così è iniziata la performance delle ballerine che si sono confrontate con tutti gli stili: hip-hop, classico, latino e moderno. Ognuna di loro doveva imparare una coreografia in soli 15 minuti e ripeterla di fronte alla Celentano.

Amici 2024, Diego Lazzari chiarisce con Rudy Zerbi: “Ti prometto di essere vero”/ “Ho paura di ferire..."

Si è partiti con lo stile moderno con Chiara prima classificata e Sienna ultima. In questo caso Teodora si è aggiudicata il secondo posto con 7 punti, ma per il resto è stato un disastro: la maestra Alessandra Celentano è arrivata addirittura a darle zero punti nello stile latino e nell’hip hop portandola ad essere quindi ultima nella staffetta di stili, dove i voti sono stati sommati da quelli dei professionisti per correttezza. “Io pensavo che le cose cominciassero ad andare meglio” ha ammesso Teodora in lacrime una volta arrivata in casa.

Amici 2024, Rudy Zerbi attacca Diego Lazzari: "Ipocrita, "/ "Sei attento ai like e basta, ora vai in sfida"

Amici 2024, tifo per Teodora sui social: “Speriamo riesca finalmente a sbloccarsi!”

Alessandra Celentano ha voluto creare un compito ad hoc per tutti i ballerini di Amici 2024, con un risultato inaspettato per tre ragazze: Sienna, Rebecca e Teodora. Le prime due, secondo la maestra, hanno grossissimi problemi dato che non sono riuscite ad eccellere nemmeno nel loro stile. Loro stesse hanno però detto di non essere d’accordo con le valutazioni date dalla Celentano e dai professionisti che le hanno seguite, insinuando anche che ci fosse una preferenza per Chiara dato che è una sua allieva. Per Teodora, invece, il discorso è ben diverso: la ragazza si è trovata nell’ultima classifica con un punteggio di 2.7, un voto bassissimo che l’ha fatta scoppiare a piangere.

Amici 2024, Trigno innamorato di Chiara?/ Scoppia il caso social: "Lui è fidanzato!"

Chiara si è avvicinata a lei e l’ha abbracciata, dicendole che questa delusione è normale, specialmente se si sta impegnando tanto, ma Teodora Olivia Martinez di Amici 2024 è crollata in un lungo pianto dicendo che avrebbe voluto eccellere nel suo stile, il classico. Nel latino invece si blocca, e non riesce ad esprimere al meglio sè stessa. I fan sono esplosi sui social dopo aver visto la ballerina crollare a letto e piangere stretta al cuscino. Sul profilo Instagram di Amici 2024 alcuni utenti hanno scritto di non vedere l’ora che Teodora si rilassi e riesca finalmente a mostrare le sue capacità.