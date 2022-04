Amici 21, Albe crolla/ “Non piaccio ai giudici…” Rischia eliminazione?

Albe rischia grosso ad Amici 21? Lui ha un presentimento negativo

Si avvicina il quarto serale di Amici 21 e nel frattempo per Albe al secolo Alberto La Malfa si registra un bilancio consuntivo amaro del terzo serale, in cui lui sente di non essere affatto piaciuto ai 3 giudici adibiti alle votazioni della competizione. Come emerge nel daytime di Amici 21, il cantante di Millevoci ha uno sfogo in lacrime con il resto della classe, in particolare con la fidanzata Serena Carella, lasciando intendere che teme di rivelarsi uno dei prossimi eliminati al talent.

Amici 21, Nunzio e Serena si fondono in un sexy tango/ Albe resta di ghiaccio

“Sono una persona che tende a percepire cosa va e cosa non va”, dichiara in un sfogo post-terzo serale di Amici 21, che lui condivide nel cuore della serata che decreta le eliminazioni di John Erik Dela Cruz e Leonardo Lini. Poi, prosegue visibilmente provato e con la voce rotta dalla collera: ” Temo di non piacere ai giudici…”. Nella confidenza fatta in vista del quarto serale di Amici 21 del 9 aprile 2022, quindi, Albe non nasconde di temere l’uscita di scena dal talent, dopo le eliminazioni dei due ballerini.

AMICI 21, ALBE / Battuto dall'amore Serena in coppia con Nunzio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Serena Carella prova a rincuorare Albe ad Amici 21

Nel disperato tentativo di risollevare il morale ad Albe, Serena Carella si rivolge furiosa al fidanzato, esortandolo a meditare sul discorso che non sia una votazione dei giudici a fare il suo talento: “Io ti ho visto sempre giusto ad ognuna delle tue esibizioni fatte al serale”. “Però, non vinco mai io alle sfide e il punto non va a me”, lamenta il giovane, che poi, quindi, conclude affranto: “Evidentemente il mio meglio non vale un punto, non vale una sfida vinta, non vale la finale…”. Nel frattempo, i telespettatori di Canale 5 si dividono a metà a margine dello sfogo di Albe, sulla pagina Instagram di Amici: se da una parte c’è chi ritiene che il cantante non meriti di restare in gioco al serale al confronto con altri cantanti in corsa ad Amici 21, dall’altra parte c’è chi invece supporta la musica del cantante di Millevoci, singolo certificato disco d’oro Fimi.

PIERO SONAGLIA, MORTO ASSISTENTE MARIA DE FILIPPI/ Peparini: "Il mio cuore piange"

© RIPRODUZIONE RISERVATA