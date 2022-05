Amici 21, Albe e Serena postano un video sui social/ I fan della coppia tremano…

Serena e Albe insieme prima della partenza: i fan della coppia tremano…

Albe e Serena sono tornati sui social dopo mesi di assenza. Il cantante e la ballerina reduci dall’esperienza di Amici hanno postato su Instagram la prima storia insieme. Albe e Serena sono stati senza alcun dubbio due dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. I due si sino ritrovati fuori dal talent dimostrando di aver voglia di viversi lontano dai riflettori. A fare da colonna sonora al breve filmato caricato su Instagram è Giravolte, singolo del cantante scelto da Anna Pettinelli perché entrasse a far parte del cast di questa edizione di Amici.

Il vero banco di prova per il loro amore sarà però la distanza che i due dovranno affrontare. Serena ha vinto una borsa di studio di un anno in una prestigiosa scuola di danza a New York mentre Albe continuerà a promuovere la sua musica in Italia. Serena avrà dunque la possibilità di studiare gratuitamente tutti gli stili di danza, dal classico al modern. Si tratta di un’opportunità prestigiosa per la carriera di Serena che tuttavia la costringerà a trasferirsi dall’altra parte del mondo per 12 mesi. Prima di lasciare l’Italia per volare a New York, dove potrà studiare in una prestigiosa accademia, la giovane ballerina di Cerignola ha trascorso alcuni momenti in compagnia del fidanzato. I fan della coppia temono che la distanza possa compromettere il loro rapporto anche se i due fanno di tutto per non pensarci.

Serena e Albe come Emma Marrone e Stefano De Martino? Il dettaglio che non passa inosservato

Serena ha mostrato in un video un momento trascorso con Albe, in cui i due sorridono e fanno facce buffe. La ballerina di Amici non può ovviamente perdere una possibilità importante per la sua carriera. La ragazza infatti non ha avuto un attimo di esitazione nell’accettare a discapito di Albe, suo fidanzato conosciuto all’interno della scuola, con il quale aveva progettato di vivere una volta usciti dal talent dopo un viaggio a Parigi offerto dalla redazione del programma per i loro sei mesi di fidanzamento. A quanto pare, Serena deve rinunciare al suo fidanzato e ai progetti fatti assieme per poter cominciare a studiare presso l’ambitissima scuola. Secondo il pubblico questo allontanerà i due e sempre secondo i telespettatori la coppia vedrà presto tramontare la loro storia d’amore.

C’è chi addirittura ha paragonato Albe e Serena alla coppia formata da Emma Marrone e Stefano De Martino. Anche loro si trovarono a dover affrontare la stessa circostanza e questo dettaglio non è sfuggito ai fan del programma. Gli utenti della rete che hanno iniziato a sospettare che tra i due l’epilogo possa somigliare a quello della storica coppia del talent show di successo di canale 5, ma nessuno dopo di tutto può dirlo visto che il futuro è tutto da scoprire. Albe e Serena dopo Amici 21 seguiranno le orme dei loro predecessori o per loro ci sarà un destino più dolce?

