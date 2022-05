Amici 21, Alessandra Celentano umilia Veronica Peparini “Non sa cosa vuol dire ballare”/ Lite al serale?

Amici 21, Alessandra Celentano sfida Veronica Peparini e Dario Schirone al guanto

Ci siamo, manca ormai poco alla semifinale di Amici 21, attesa per il prossimo 7 maggio 2022 su Canale 5 e intanto si fa sempre più accesa la competizione tra le 3 squadre competitor, in particolare tra il team capeggiato da Alessandra Celentano e il team facente capo a Veronica Peparini.

Nella comunicazione di un nuovo guanto di sfida destinato a Dario Schirone, pupillo di Veronica Peparini, Alessandra Celentano torna all’affondo non solo sul ballerino, ma ne approfitta anche per attaccare l’insegnante di modern. Nel suo intervento ci tiene a sottolineare la manifesta superiorità sua e del suo pupillo Michele Esposito nei loro confronti: “Sono sempre più convinta, visto che me lo avete dimostrato tante volte, che tu e Veronica non avete la consapevolezza di cosa voglia dire ballare davvero bene”.

È ormai risaputo che, a detta di Alessandra Celentano, Dario non è da ritenersi un ballerino degno di nota, ma è da etichettarsi come un ballerino scarso. Una opinione che Dario stigmatizza dal suo canto: “la maestra è di una leggerezza…”. La professoressa non ci va leggera quando sottolinea i punti deboli e i difetti di Dario che a sua detta resta nonostante gli sforzi un ballerino non adatto alla danza di alto livello: “Ci deve essere un bellissimo movimento consono e soprattutto non sempre uguale come il tuo. Una padronanza eccellente e non mediocre come è la tua danza”.

Ma Dario Schirone crede che se lui riesce a dire sì e a non rifiutare le sfide della maestra sui pezzi di classico, è perché lui è versatile ed è in grado di fare anche altro che non sia il modern: “Lei sa che non sono molto scarso”.











