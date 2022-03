Amici 21, Alex e Sissi infrangono le regole: stop a internet/ In crisi Lda: “Come cazz* faccio? “

Amici 21, provvedimento disciplinare per i concorrenti ammessi al serale: c’entrano Alex e Sissi

In vista del secondo serale di Amici 21, previsto per il 26 marzo su Canale 5, la produzione Mediaset stabilisce un nuovo provvedimento disciplinare. Quest’ultimo -giunto a causa di Alex e Sissi. è esteso all’intera classe di allievi concorrenti al talent-show, dopo l’accesso a Internet monitorato in sala 8 – stabilito come prima punizione per i casi di ripetuto utilizzo improprio della connessione alla rete e del pc- tra cui l’affaire LDA (ovvero la posta inoltrata ai fan). Come è ormai risaputo i 16 concorrenti del talent potevano -per regolamento- accedere a Internet e disporre dell’utilizzo del pc messi a disposizioni dalla produzione solo per motivi legati allo studio delle discipline, canto e ballo. Una regola trasgredita più volte dai talenti, ballerini e cantanti, tra le infrazioni più disparate, con accessi ai social e comunicazioni online personali, peraltro registratosi eludendo i microfoni e le telecamere.

E il caso si ripete ora, nonostante il primo provvedimento. Alex e Sissi sono accusati dalla produzione di essere rei di nuovi utilizzi impropri di pc e Internet, motivo per cui al talent quest’ultima decide di stabilire un nuovo provvedimento: ovvero il divieto sull’utilizzo del pc e l’accesso a Internet, per tutta la classe. Una svolta che rischia di compromettere in negativo non solo la gara dei singoli concorrenti ammessi al serale, ma anche i rapporti tra quest’ultimi, soprattutto dal momento che ora Alex e Sissi sono accusati dai compagni di non aver rispettato a dovere le regole mettendo a rischio l’intera classe. In particolare LDA non accetta l’idea di aver perso il lavoro realizzato sul pc in vista del secondo serale di Amici 21: la sua corsa per la vittoria del talent è quindi compromessa?

Alex e Sissi nel mirino ad Amici 21: le contestazioni di Nunzio, LDA e Leonardo

Rispetto al nuovo provvedimento stabilitosi ad Amici 21, in vista del secondo serale LDA sbotta furioso, all’idea di aver perso il lavoro realizzato alle prese con le bozze di canzoni, appunti su inediti e altre prove programmate per lo show: “Io con i testi come faccio? Io scrivo tanto e conservo tutto sul pc… ho una marea di testi e le mie cose e ora sono senza barre, senza testi, senza base… come ca**o faccio? E mo io come ca**o faccio le cover e gli inediti?”. Insomma il figlio di Gigi D’Alessio non riesce a credere che il suo impegno sia stato mandato in fumo dalla negligenza di Sissi e Alex, quando quest’ultimo è reduce da un rimprovero durissimo lanciato proprio al figlio d’arte, a Nunzio e il resto della classe per le prime infrazioni commesse in termini di utilizzo improprio di Internet e pc. E anche Nunzio reagisce a caldo, attaccando Alex: ” Io sono stato distrutto la prima volta per una comunicazione su une sito su mia nonna… ho sbagliato così come hai sbagliato tu ora”. E Leonardo fa eco a Nunzio, al confronto con Alex: “Il problema è che te se venuto a fare la morale a noi”. “Mi dispiace”, è il mea culpa di Sissi, che condivide con Alex le colpe alla base del provvedimento. “Io lo uso tanto il computer per suonare”, lo sfogo di Luigi.

