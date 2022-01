Amici 21/ Anticipazioni puntata 27 gennaio 2022: Crytical accetta la prova di Rudy?

Amici 21, anticipazioni puntata 27 gennaio 2022

Oggi 27 gennaio su Canale 5 va in onda una nuova puntata del daytime di Amici 21. Nella scuola sono arrivate nuove sfide e comunicazioni da parte dei professori agli allievi. Rudy Zerbi e Anna Pettinelli tornano a punzecchiarsi, tirando in ballo i reciproci allievi. Se la Pettinelli ha ieri assegnato un nuovo compito a LDA, che il ragazzo ha accettato, Zerbi ha fatto lo stesso con Crytical.

Non sappiamo però se il ragazzo e la Pettinelli accetteranno questo compito, in quanto la canzone di Ultimo assegnata a Crytical sembra molto lontana dalle sue corde. Oggi potremo scoprire qual è stata la scelta dell’allievo della Pettinelli. Iniziano inoltre i lavori della ballerina Alice con la maestra Peparini. Ieri, infatti, Veronica ha espresso la volontà di poter lavorare con l’allieva della Celentano, che si è detta d’accordo.

Nella nuova puntata del daytime di Amici 21 su Canale 5, potrebbero poi esserci filmati che riguardano la vita in casetta. Non è raro in questi giorni vedere un po’ di scontri. Spesso protagonista di queste liti è Alex, il cui carattere schietto e spesso burbero lo costringe a confrontarsi con gli altri. Potremmo inoltre assistere a momenti ‘di coppia’. Orami in casetta ce ne sono infatti tre: Alex e Cosmary, Serena e Albe, Sissi e Dario. Continuano inoltre le lezioni per tutti gli allievi in vista del serale che, ormai, è sempre più vicino. Ricordiamo che la partenza su Canale 5 è al momento prevista per sabato 12 marzo.

