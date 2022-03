AMICI 21/ Anticipazioni puntata 9 marzo: Nunzio Vs Serena “Chi cazz* sei?”

Puntata infuocata quella di Amici 21 del 9 marzo 2022. In casetta gli animi sono particolarmente agitati a causa delle pulizie. Il poco interesse dimostrato da Albe e Serena secondo LDA e Nunzio per il loro turno delle pulizie solleva un vero e proprio polverone, che coinvolge anche altri ragazzi ma che, sul finale, scatena urla e lite direttamente tra Serena e Nunzio. Il ballerino la accusa di parlare di cose che non la competono, lei però replica “Io faccio così da sempre, chi cazz* sei tu per dirmi questo?” Gli animi non accennano a placarsi tra le due fazioni ma, alla fine, è LDA a cercare una sorta di chiarimento, dicendosi dispiaciuto per la sua accesa reazione. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Si scatena la lite nella casetta di Amici 21 tra Albe e LDA a causa delle pulizie. La nuova puntata del daytime si apre con le immagini di un acceso scontro che nasce in casetta per l’atteggiamento di Albe e Serena rispetto ai turni di pulizia. Tocca infatti a loro due occuparsi delle pulizie generali ma entrambi dormono. LDA, indispettito, lo fa notare agli altri, visto che proprio Albe lo ha ripreso in mattinata per non aver pulito i pavimenti.

Decide dunque di non svegliarli e pulire lui stesso la cucina in modo da poterlo rinfacciare a loro l’indomani. Alice, però, sveglia i due e spiega loro la situazione. Questo scatena una lite tra i tre, durante la quale volano parole molto forti. “Sei un bambino del cavolo.” tuona subito Albe contro LDA, seguito poi da Serena che continua “Il paladino del niente perché niente fa”.

Amici 21, lite in casetta per le pulizie

Le uscite di Albe e Serena così dure scatenano l’ira di LDA che, di conseguenza, li accusa: “Tu stai impazzendo perché mi devi sputare merd* addosso. La gente è cattiva, devono rinfacciarti le cose sempre, appena hanno la palla in mano te la devono tirare subito.” La lite però dilaga e coinvolge anche altri ragazzi che si schierano da una parte o dall’altra. Cambiato mood, è tempo di scoprire la reazione dei genitori di Christian di fronte alla notizia del suo accesso al serale. I due sono al settimo cielo: “Adesso però mi raccomando, hai avuto quella maglia e ora tocca a te. Divertiti”, dicono al ragazzo.

