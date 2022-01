Amici 21/ Anticipazioni registrazione puntata 16 gennaio 2022: Elena eliminata per Paily?

Amici 21, anticipazioni registrazione puntata 16 gennaio 2022

Ci attende domenica 16 gennaio 2022 il nuovo appuntamento con lo speciale di Amici 21. Come però è ormai ben noto, le puntate che vediamo in onda sono registrate qualche giorno prima e proprio oggi è prevista nello studio di Canale 5 la registrazione del nuovo appuntamento. I ragazzi di Amici tornano in studio e si preparano ad affrontare prove e nuove sfide che potrebbero mettere a rischio il loro percorso verso il serale. La fase finale del programma è ormai alle porte (in partenza a marzo), ciò mette i professori alle strette perché non tutti riusciranno a conquistare un posto.

In questi giorni ad Amici 21 c’è sicuramente a rischio Elena, l’allieva che Rudy Zerbi ha deciso di mettere a confronto con Paily, un’aspirante allieva da lui notata ai casting. Le due ragazze hanno vissuto insieme in casetta per tutta la settimana e sono state messe a confronto da Rudy in molti modi. Oggi lui svelerà chi ha deciso di tenere.

Amici 21, Cosmary e Serena messe alla prova da Alessandra Celentano

Se Elena rischia di dover abbandonare la scuola di Amici 21, altri ragazzi dovranno affrontare le sfide per la classifica della scorsa settimana. Tra questi c’è Nicol, che ha vissuto un momento di forte sconforto a causa dell’ennesimo ultimo posto. Con lei anche Albe, l’allievo di Anna Pettinelli. I cantanti di Amici 21dovranno inoltre affrontare la nuova gara canora e, dunque, una nuova sfida che porterà ad altri ultimi posti e annesse sfide. Anche i ballerini dovranno riconfermare le proprie maglie. In particolare, Cosmary e Serena hanno ricevuto dalla maestra Celentano un compito speciale che dovranno mettere in pratica proprio nella registrazione di oggi; come se la caveranno? Riusciranno tutti a confermare le proprie maglie diAmici 21?

