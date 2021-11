Amici 21/ Anticipazioni registrazione puntata 21 novembre: Alex vince la sfida!

Amici 21, le anticipazioni della registrazione del 21 novembre

Oggi, 17 novembre 2021, gli allievi di Amici 21 si ritrovano nello studio di Canale 5 per la nuova registrazione che, ricordiamo, andrà in onda domenica 21 alle 14. Tante prove e sfide anche in questa nuova puntata, a partire da quelle per i cantanti arrivati ultimi domenica scorsa, per la classifica fatta da J-Ax sulle cover. Simone, Alex e Tommaso si sono classificati ultimi e a loro è stato affidato uno sfidante da battere.

Stando alle primissime anticipazioni che arrivano dal profilo di Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni, Alex ha già sostenuto la sua sfida, vincendola. L’allievo di Lorella Cuccarini, quindi, continua il suo percorso nella scuola di Canale 5. Attendiamo ora di scoprire quali sono stati gli esiti delle altre sfide di canto.

Cantanti messi alla prova dai professori: un compito speciale

Non solo sfide di canto, però, in questa nuova registrazione di Amici 21. Anche i ballerini sono messi alla prova dai professori e non solo. In particolare Dario è finito ultimo nella classifica di improvvisazione dalla Bernabini in settimana, andando dunque in sfida. Come se la caverà il ballerino di Veronica Peparini? Proprio quest’ultima ha poi assegnato un compito speciale a Carola, mettendola alla prova con una sua coreografia. Questa settimana potrebbe non esserci la sfida tra i cantanti di fronte ad un ospite speciale in quanto i professori hanno pensato ad un compito speciale per tutti, assegnando canzoni molto distanti per genere e sonorità ad ognuno di loro. Come se la caveranno i ragazzi senza autotune e cambi di arrangiamento?

