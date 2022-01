Amici 21/ Anticipazioni registrazione puntata 23 gennaio 2022 e eliminati: Mattia sostituito?

Amici 21, anticipazioni registrazione puntata 23 gennaio 2022

Si fa sempre più infuocata l’atmosfera nella casetta di Amici 21. Al serale mancano soltanto sette puntate domenicali, come sottolineato da Rudy Zerbi, ed è per questo che per gli allievi sale la tensione. Questa sarà sicuramente molto alta oggi, 19 gennaio 2022, visto che si torna nello studio di Canale 5 per la registrazione della puntata che vedremo in onda domenica 23 gennaio. Visto quanto accaduto domenica scorsa, gli allievi si aspettano infatti di tutto.

Il gruppo inizia infatti ad essere sfoltito in vista dell’inizio del serale che non avrà spazio per tutti gli allievi di Amici 21 che vediamo oggi in classe. Se Nicol ha dunque dovuto abbandonare la scuola perché ultima nella classifica delle gare canore tenute in studio, lo stesso potrebbe accadere oggi per chi riceverà il voto più basso dal nuovo ospite speciale.

Sfida tra Alex e Calma, Cosmary e Albe a rischio ad Amici 21

Anche per i ballerini di Amici 21 non mancano le preoccupazioni. Tra i più a rischio che Mattia, il ballerino di latino americano che ha fatto infuriare la maestra Alessandra Celentano. Quest’ultima ha infatti aperto un casting volto alla ricerca di un ballerino di latino forte e motivato che possa prendere il posto dell’allievo di Todaro. A rischio c’è anche Cosmary. La Celentano ha sospeso la maglia alla ballerina che oggi potrebbe essere definitivamente eliminata dalla scuola di Amici 21. Scopriremo inoltre il vincitore della sfida tra Alex e il nuovo arrivato Calma, voluta da Zerbi dopo alcune affermazioni dell’allievo di Lorella Cuccarini. Infine anche per Anna Pettinelli arriverà il momento di decidere se Albe merita un’altra possibilità di rimanere nella scuola o se, dopo avergli sospeso la maglia, è il caso di eliminarlo definitivamente dalla scuola.

