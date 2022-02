Amici 21/ Anticipazioni registrazione puntata 6 febbraio 2022: Mattia, sfida o fuori?

Amici 21, anticipazioni registrazione puntata 6 febbraio 2022

Dopo una lunga pausa e lo speciale sul percorso dei ragazzi andato in onda lo scorso 30 gennaio, oggi gli allievi tornano in studio per una nuova registrazione di Amici 21 che vedremo in onda domani, 6 febbraio, su Canale 5. Col serale alle porte, la volontà è quella di dare ai ragazzi un tempo maggiore per prepararsi alle tante prove che dovranno affrontare nel corso del serale.

Ricordiamo, infatti, che il serale di Amici 21 partirà tra un mese circa, il 12 marzo, come sempre in prima serata su Canale 5, sostituendo l’altro programma di Maria De Filippi, C’è posta per te. Ricordando cos’è accaduto nell’ultima registrazione, sappiamo che tutti gli allievi hanno ricevuto la maglia del serale. Questo, però, non vuol dire che abbiano già conquistato il loro posto nella fase finale del programma.

Amici 21, Mattia ancora a rischio eliminazione

Di settimana in settimana, i ragazzi di Amici 21 dovranno dimostrare di avere le qualità e le conoscenze per riconquistare quell’ambita maglia; chi non ci riuscirà dovrà definitivamente abbandonare la scuola. È accaduto a Rea nel corso dell’ultima puntata andata in onda e lo stesso potrebbe accadere a chi si è classificato ultimo nelle nuove classifiche stilate sia durante la settimana che in studio, dopo il televoto aperto venerdì sugli inediti. Stessa cosa potrebbe però accadere ai ballerini, soprattutto se verrà accettata la proposta di Raimondo Todaro di eliminare chi nelle classifiche si è classificato più volte ultime. È il caso di Carola, tutelata però dalla maestra Celentano. Ma ad essere maggiormente a rischio è ancora Mattia: non solo il ballerino rischia di dover andar via a causa del suo infortunio, ma potrebbe finire in sfida ad Amici 21 con un altro ballerino di latino e perdere. Riuscirà a cavarsela? Ricordiamo, infine, che in settimana ha fatto il suo ingresso un nuovo ballerino voluto dalla maestra Celentano. Riuscirà a conquistare un posto al serale?

