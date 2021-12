Amici 21/ Anticipazioni registrazione puntata 5 dicembre: tre ballerini in sfida

Amici 21, anticipazioni della registrazione puntata 5 dicembre

Oggi, giovedì 2 dicembre 2021, gli allievi di Amici tornano in studio per registrare la puntata che vedremo poi in onda domenica 5 dicembre su Canale 5 alle 14. Sarà ancora una volta una puntata ricca di sfide, sia di ballo che di canto. Il daytime andato in onda oggi ci ha svelato che tre ballerini dovranno sostenere una sfida nel corso della registrazione e si tratta proprio dei tre ballerini di Alessandra Celentano: Carola (ancora una volta negli ultimi posti), Guido e la nuova arrivata Virginia.

La Celentano, dunque, rischia seriamente di dover dire addio ad uno dei suoi allievi. A proposito di ballerini, sarà poi il momento di scoprire cosa ha deciso Raimondo Todaro sulla maglia di Mattia, ormai sospesa da ben due settimane. Riuscirà a riaverla questa volta e, quindi, ad esibirsi in studio?

Anche per i cantanti di Amici 2021 sarà la volta di rimettersi alla prova con una nuova gara di canto con ospite speciale. Prima però gli allievi arrivati ultimi nella scorsa classifica, Alex e Tommaso, dovranno affrontare l’ennesima sfida: riusciranno a superarla? Non mancheranno poi momenti dedicati al gossip con la parentesi dedicata ai palloncini, all’interno dei quali sono nascosti messaggi anonimi dei ragazzi ad altri compagni, ai professori o ai professionisti. E chissà che Maria De Filippi non decida di aprire una parentesi anche sulle coppie che si stanno formando nella scuola: oltre a Serena e Albe, sono ormai una coppia Sissi e Dario e sono vicini al diventarlo LDA e la new entry Elena.

