Amici 21, Calma sfotte “La paranza” di Daniele Silvestri/ Il precedente di Briga “Celentano me fa schifo”

Alla vigilia del secondo serale di Amici 21, previsto per il 26 marzo 2022 su Canale 5, Calma è al centro dell’attenzione mediatica per il caso “la paranza”, che lo coinvolge insieme a LDA. Questo dal momento che le anticipazioni tv dell’atteso appuntamento serale lo danno per uno dei nuovi eliminati dal talent, dopo che lui e il figlio di Gigi D’Alessio hanno contestato l’assegnazione per l’attesa puntata dello show, La paranza di Daniele Silvestri, e a suon di parole di dissenso tra le più disparate. “Ma io questa canzone non la faccio proprio… Dev’essere uno scherzo”, sbotta LDA e a fargli eco è poi Calma: “La paranza è una danza che si balla con il movimento di panza… Mi vergogno a cantarla”. I due compagni di squadra sono stati, non a caso, rimproverati dal loro insegnante Rudy Zerbi in occasione di una nuova convocazione in sala-prove, dove il talentscout li taccia di ignoranza, in quanto produttore del tormentone di Daniele Silvestri che parla di criminalità organizzata: “Chi si deve vergognare siete voi per l’ignoranza con cui avete affrontato un pezzo di questo genere. Con la supponenza con cui parlate di cose che non sapete. Con la strafottenza con la quale vi rivolgete ad un artista come Daniele Silvestri”. E ancora: “Lo sapete che La Paranza parla di mafia… Siete ignoranti, presuntuosi, supponenti, saccenti. Fate una figura terribile”. E intanto, interviene – tra gli innumerevoli internauti attivi nel web, sul caso – anche Gigi D’Alessio, che difende in toto la posizione di Zerbi, in uno schiaffo morale rivolto pubblicamente al figlio, LDA al secolo Luca D’Alessio.

Ma, intanto, c’è chi tra i fan di Calma scommette che l’eliminazione di quest’ultimo al secondo serale di Amici 21 in corso, preannunciata dagli ultimi spoiler tv, sia dovuta anche al caso “La paranza”. Non a caso, i fandom di Calma e LDA ora contestano il rimprovero di Zerbi e il discusso verdetto dei 3 giudici del serale di Amici 2022, ritenendoli dei provvedimenti eccessivi per i cantanti al debutto nell’industria musicale, in rivendicazione del diritto di opinione dei ragazzi circa la contestazione de “La paranza”. In particolare, c’è chi -tra i fan del duo canoro- attribuisce la responsabilità del caso a Zerbi, tacciato di non aver provveduto lui stesso a preparare gli allievi circa l’importanza del testo de “La paranza”. “Sinceramente quando ho sentito le prime due righe ho detto..,’ah, che è’??? E mi sono messa a ridere…poi c’è stata la spiegazione del testo. Forse ai ragazzi bisognerebbe fornire i significati”, commenta un utente su Facebook.

Il caso del momento – che per molti avrebbe decretato l’eliminazione di Calma da Amici 21, intanto fa riaffiorare il caso “amarcord di Briga” e la contestazione che il rapper de Le stesse molecole muoveva verso un’assegnazione sulla musica di Adriano Celentano, ad Amici, nel 2015. “Cor cavolo che lo canto -esclamava Mattia Briga, per il caso “amarcord” di Amici 14-. Adriano Celentano? Io non sono venuto qui a cantare Adriano Celentano. Io questa canzone non la canto. A me Celentano me fa sch*fo. Non lo reggo manco al cinema. Se lo becco al bar manco lo saluto. Nun me piace. Mi sta proprio antipatico. Se mi arriva un brano di Adriano Celentano mi stai a prendere in giro. Non lo canterò mai. Mi metto a litigare”. Ma cosa accadeva, poi, a Briga, dopo lo spinoso caso Celentano? Il rapper, nonostante le polemiche seguita alla sua colorita contestazione di Adriano Celentano come assegnazione al talent, riusciva poi ad imporsi tra i cantanti più amati dello show serale di Amici 14, che vedeva i concorrenti divisi in due squadre capeggiate da Elisa e Emma: Briga si classificava secondo alle spalle di Stash, alla finale di Amici 20.

E una domanda sorge ora spontanea: che i giudici del serale di Amici 2022, Stash Fiordispino, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia, abbiano tenuto conto del caso “La paranza”, alle votazioni del secondo serale di Amici 2022, nel decretare l’eliminazione di Calma?











