LDA contesta “La paranza” , Gigi D’Alessio l’attacca:”Devono crescere…”/ ” Un anno di Amici 21 non basta”

Nervi tesi ad Amici 21, mentre è in corso il serale del talent di Maria De Filippi, con LDA e Calma (entrambi allievi di Rudy Zerbi) che contestano l’assegnazione ricevuta dall’insegnante di canto e capitano della loro squadra di appartenenza, La paranza di Daniele Silvestri, il che scatena la reazione furiosa di Rudy Zerbi mossa contro i ragazzi in sala-prove: “Chi si deve vergognare siete voi per l’ignoranza con cui avete affrontato un pezzo di questo genere. Con la supponenza con cui parlate di cose che non sapete. Con la strafottenza con la quale vi rivolgete ad un artista come Daniele Silvestri. Lo sapete che La Paranza parla di mafia. Siete ignoranti!”. Accade nel corso del daytime settimanale che precede il secondo serale del talent-show, previsto per il 26 marzo 2022 su Canale 5, quando LDA e Calma saranno chiamati ad esibirsi in un duetto su La paranza, su richiesta del talentscout. Una prova che i due giovani cantanti si rifiutano di sostenere, tra i commenti critici più disparati sull’assegnazione e con annesse reazioni a caldo del web.

L’opinione della rete sull’affaire La paranza si spacca: se da una parte c’è chi ritiene eccessiva la reazione di Zerbi alla contestazione mossa dagli allievi, dall’altra invece c’è chi -tra i fan dei cantanti- difende quest’ultimi rivendicando il diritto alla libertà di opinione e pensiero. Sul caso più discusso del momento, intanto, si esprime anche il padre di LDA al secolo Luca D’Alessio, ovvero Gigi D’Alessio. L’intervento del cantante di Mon amour, intanto desta clamore, in quanto di supporto alla posizione avversa assunta da Rudy Zerbi nei riguardi di Calma (eliminato al serale del 26 marzo di Amici 21) e il figlio avuto dall’ex moglie storica, Carmela Barbato, LDA.

Gigi D’Alessio e lo “schiaffo” a LDA, durante il serale di Amici 21: il web appoggia il rimprovero

Nel suo intervento rilasciato sulla pagina Instagram di Amici 21, a margine dell’affaire La paranza che vede coinvolto il figlio LDA, nel dettaglio Gigi D’Alessio scrive: ” Bravo Rudi!!! Condivido tutto quello che hai detto!!!!! Devono ancora crescere ed imparare tanto. Un anno di Amici non basta”. Insomma, il cantante di Mon amour appoggia il rimprovero che Rudy Zerbi avanza a Calma e al figlio LDA, e il suo commento si rivela aggregante nel web, tanto che fa incetta di like e condivisioni. E per molti, soprattutto tra i fedeli fan di LDA al secolo Luca D’Alessio, l’intervento paterno del momento è esemplare, per un figlio d’arte che muove i primi passi nell’industria musicale, al di là dei primi record raggiunti in termini di ascolti e ascoltatori su Spotify Italia e le certificazioni FIMI di disco d’oro e disco di platino per Quello che fa male, che consacrano il 18enne come “il primo della classe canto” di Amici 21.

“Gigi sei vero in tutto, devi campare 1.000 anni!”, si legge tra i commenti in replica all’intervento di Gigi D’Alessio volto alla crescita personale e artistica di LDA. E poi ancora: “Adoro Gigi!”. Di sicuro LDA avrà modo di meditare sulle parole del padre rispetto alla contestazione mossa ad Amici 21 sull’assegnazione de “La paranza” e magari proprio lo “scivolone” che gli viene contestato -mentre è alle prese con studi matti e disperatissimi al serale di Amici 21- potrebbe rivelarsi per il 18enne un momento di svolta al debutto della sua carriera di giovane promessa della musica italiana.

