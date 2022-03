Amici 21, Carola Puddu eliminata?/ “Non porto il punto in squadra”, LDA la consola

Amici 21, Carola Puddu va in crisi: eliminazione in vista? Interviene LDA

Nell’attesa del terzo serale di Amici 21, previsto per sabato 2 aprile 2022 su Canale 5, nella casetta dei talenti Carola Puddu ha un momento di sconforto, in balia della sensazione di non essere all’altezza della fase finale dello show, e tra gli altri competitor, a sostenerla c’è LDA.

In una confidenza registrata nel daytime dello show di Canale 5, Carola non fa mistero ai compagni di studio di non riuscire ad accettare il fatto che lei non porti mai il punto alla sua squadra, alle votazioni dei giudici Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino, che giungono come consuetudine agli appuntamenti serali di Amici 21. “Non vorrei uscire ancor prima di dimostrare il mio lavoro -dichiara Carola in lacrime, rispetto al rischio eliminazione che avverte sulla pelle, in vista del terzo serale di Amici 21-. Se uscissi, uscirei con dei rimpianti. E’ la seconda puntata consecutiva che mi va male. Nella prima puntata c’era l’ansia, ma la seconda puntata è andata male comunque… per i punti non presi”. Poi, ammette di essere tormentata da un sogno ricorrente, ovvero quello di essere la prossima chiamata all’eliminazione dal talent, anche alla luce di quanto dichiarato da Raimondo Todaro, che la turba fortemente

. Il maestro, in replica all’ennesimo guanto di sfida ricevuto da Alessandra Celentano, ha dichiarato la “danza è bella perché varia” e un ballerino -anche se tecnicamente perfetto- può risultare non idoneo per uno spettacolo. Da qui il dubbio di Carola, di non essere all’altezza di uno show come Amici. Ma a confortare la ballerina di danza classica sono i compagni di studio, tra cui LDA, che la invita a meditare sul concetto che l’arte non è propriamente “tecnica” e che in linea di massima nella vita si salva “il più forte”.

LDA consola Carola Puddu ad Amici di Maria De Filippi: cosa accade in vista del terzo serale del talent

In replica allo sfogo di Carola Puddu, che potrebbe preannunciare la sua eliminazione al terzo serale di Amici 21, diversi sono i compagni di studio della ballerina che rilasciano delle parole di conforto per lei, tra cui LDA: “Sei arrivata qui e ora ti reputi l’anello debole della squadra”. “Se tu sei scarsa, ce ne dobbiamo andare tutti”, prosegue il figlio di Gigi D’Alessio. Albe la esorta alla riflessione che un punto in più o in meno al serale del talent non faccia il talento di un artista. Nunzio Stancampiano ne fa questione di gusto dei giudici del serale, rispetto ai mancati punti messi a segno da Carola.

LDA coglie, poi, la palla al balzo per replicare a chi proverebbe a sottrargli il titolo di “primo della classe” e a conferirlo ai competitor rispetto alla tecnica nel canto: “Guarda Carola, io e Luigi non ci sentiamo gli anelli deboli dei cantanti, in squadra, questa cosa deve entrare nel tuo cervello, perché se tu la pensi così esci domani. Qua va avanti chi è forte… chi caccia i co*lioni e la ca**imma”. E Nunzio Stancampiano gli fa eco: “Sì, devi cacciare gli attributi anche come femmina”. “Ma poi è oggettivo che Michele Esposito è un fenomeno -. prosegue LDA, non risparmiando una frecciatina a Sissi– “è risaputo che Sissi tecnicamente è la migliore della classe, ma io per niente mi sento inferiore a lei. Perché Sissi ha cose che io non ho e io ho cose che lei non avrà mai… Va avanti chi ha la cazzimma!No, chi c’ha la tecnica, no chi c’ha la voce. Un cantante è un insieme di cosa. Sto spronandoti”.

Sembra chiaro, insomma, che LDA non tema il confronto con Sissi, perché certo di avere delle carte su chi puntare, come l’interpretazione, lo staging e la forza della comunicazione, oltre la voce Pop e la scrittura creativa, che ad oggi gli hanno permesso di raggiungere dei traguardi ineguagliabili ad Amici 21, come il record di stream su Spotify per un solo singolo, Quello che fa male.













