Amici 21, chi è tendenza su YouTube?/ è scontro tra Luigi, LDA e Alex…

Amici 21, parte la sfida musicale su YouTube

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 con il loro percorso di studio intrapreso nel circuito canto ad Amici 21 e ora i cantanti protagonisti del talent si danno battaglia nelle classifiche musicali e più in generale nell’industria musicale. L’allievo dei record e figlio di Gigi D’Alessio, Luca D’Alessio in arte LDA (record di stream per un singolo ad Amici 21 e primo allievo di sempre nella storia del talent a raggiungere il disco d’oro e il disco di platino, con Quello che fa male), ha conseguito in questi giorni il terzo podio nella Top album con l’album di debutto eponimo, superando in classifica gli album Il giorno in cui ho smesso di pensare di Irama e Blu celeste di Blanco. E intanto, insieme a LDA, si impongono – tra i trend musicali del momento- anche gli ex Amici 21, Luigi Strangis e Alex (Alessandro Rina). In che modo?

Nel dettaglio, nella classifica che giornalmente accoglie le tendenze su Youtube Italia -aggiornata alla data odierna 26 maggio 2022- il mancato finalista LDA e i due finalisti di Amici 21, Luigi Strangis e Alex si fanno battaglia nella Top 20 tra i trend musicali con i video dei loro ultimi singoli pubblicati.

LDA, Alex e Luigi: è scontro tra titani

I dati della classifica delle tendenze della musica su YouTube Italia– che si aggiornano all’ordine del giorno- vedono spopolare Luigi Strangis con Tienimi stanotte, che si impone alla #12 con il video-audio del singolo apripista dell’album Strangis, in uscita il 3 giugno 2022 sotto la cura della casa discografica 21CO. Il brano è un up-tempo pop-rock scritto da Giordana Angi e prodotto da Gabriele Cannarozzo, che è un invito a lasciarsi andare, anche nel cuore della “notte”, quindi al buio, quando tutto sembra spento.

Subito dopo troviamo alla #16 il lyric-video del singolo apripista e dal sound puramente pop con influenze indie dell’album #3 nella Top album di FIMI -LDA- Bandana, che strizza l’occhio ai tormentoni dell’estate. La produzione del pezzo è di Zef che ha anche scritto il brano insieme a Benjamin Mascolo, il figlio di Gigi D’Alessio, LDA, e Jacopo Ettorre. Il brano è rilasciato sotto la cura della casa discografica Columbia Records – Sony Music Italy ed è un inno all’amore estivo, la spensieratezza simboleggiata dalla bandana al vento.

Tra le tendenze YouTube, poi, figura anche Alex, il cui video-audio del singolo apripista dell’album Non siamo soli in uscita il 10 giugno 2022, Senza chiedere permesso, staziona alla #19. Cheope, Federica Abbate, Francesco Catitti e principalmente Michele Bravi sono gli autori della ballad pop. “Questa canzone è nata da una storia d’amore che stavo vivendo, ed ad un certo punto mi è uscita questa frase “Non si può chiedere permesso per entrare nella vita degli altri”, ha dichiarato Michele Bravi donando ad Alex il suo brano, ad Amici 21.

Ma la sfida su YouTube Italia è aperta all’ordine del giorno e attesissimi sono i video ufficiali dei singoli di Amici 21.













