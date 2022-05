Amici 21, classifica Spotify/ Primeggia LDA, Luigi secondo e…

Amici 21: la classifica Spotify vede in pole LDA

Il grand final di Amici 21, che ha decretato la vittoria nel circuito canto e la vittoria finale di Luigi Strangis, sembra non aver influenzato le classifiche musicali che si delineano per i cantanti ingaggiati al serale del talent appena concluso, rispetto ai dati di Spotify Italia che si delineano da tempo. In testa alla classifica del circuito canto di Amici 21, relativa alla top 200 di Spotify Italia, si impone colui che viene ritenuto dai telespettatori di Amici 21 in rete un finalista mancato nonché il vincitore morale del talent, ovvero Luca D’Alessio in arte LDA. Il figlio di Gigi D’Alessio sbaraglia ancora la concorrenza della classe canto di Amici, nella classifica delle 200 canzoni più ascoltate su Spotify Italia, aggiornata al 16 maggio 2022 (all’indomani della messa in onda della finale di Amici 21), con il quinto singolo lanciato nella sua era artistica Amici.

Si tratta dell’inedito Bandana, che segue al rilascio dei singoli di LDA, Quello che fa male, Sai, Io volevo solo te e Scusa. Primo tra i talenti di Amici 21, quindi, LDA si impone con Bandana, classificata alla #58 nella Top 200 di Spotify Italia, con 95.239 ascolti giornalieri. Alle spalle di LDA si posiziona invece Luigi Strangis, con l’inedito Tienimi stanotte, classificata alla #105, con 66.147 riproduzioni giornaliere.

Amici 21, chi segue alle spalle di LDA nella classifica Spotify?

Alle spalle di LDA e Luigi Strangis, poi, si rivela terza Sissi (Silvia Cesana), che con l’inedito Danshari si posiziona alla #142 con 53.774 ascolti giornalieri. Quarto posto nella classifica di Amici 21 basata sui dati della Top 200 giornaliera di Spotify Italia, per Albe, che con Giravolte si classifica alla #170 Giravolte, con 47.071 ascolti giornalieri. Chiude la classifica Alex, che con l’inedito Senza chiedere il permesso si posiziona alla #175, con 46.150 stream.

Va ricordato, intanto, che la classifica Top 200 di Spotify Italia è aggiornata alla data odierna 16 maggio 2022 e si rinnova all’ordine del giorno.

