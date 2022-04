Amici 21, Cuccarini sfida Luigi con Alex su scrittura/ “Fuori dalla comfort-zone!”

Amici 21, guanto di sfida per il quarto serale: Lorella Cuccarini infiamma il talent

Alla vigilia del quarto serale di Amici 21, previsto per il 9 aprile 2022 su Canale 5, Lorella Cuccarini sfida Luigi Strangis mandandolo al suo nuovo guanto contro Alex al secolo Alessandro Rina. Secondo quanto si apprende dal daytime di Amici di Maria De Filippi, trasmesso il 5 aprile, Lorella chiama Luigi, allievo di Rudy Zerbi al confronto con il pupillo Alex, in una prova sulla composizione originale, improntata sulla scrittura creativa. I due cantanti sono quindi chiamati a incidere testo e musica inediti di un “potenziale inedito originale mai composto prima” . E il guanto vuole lanciare un monito principalmente a Luigi: “Ti voglio vedere fuori dalla tua comfort zone!”. Insomma, Lorella Cuccarini vuole testare Luigi unitamente al suo pupillo, sulla capacità della scrittura musicale, dal momento che Alex vanta di comporre la sua musica e il pupillo di Rudy Zerbi è reduce dal rilascio del singolo ereditato da Enrico Nigiotti, Tondo.

Ma non è tutto. La peculiarità del guanto di sfida proposto per il quarto serale di Amici 21 in arrivo è rappresentata dal fatto che Luigi sia chiamato ad esibirsi con la chitarra e Alex invece ad esibirsi con il piano. I cantanti, quindi, potranno intrattenere il pubblico anche sfruttando la loro capacità di suonare gli strumenti musicali a loro più affini.

Le reazioni al guanto Luigi vs. Alex targato Amici 21

Rispetto alla comunicazione del nuovo guanto di sfida lanciato da Lorella Cuccarini, giunta nella casetta dei talenti di Amici 21, le reazioni sono tra le più disparate del dentro e fuori il talent, perlopiù di consenso. Luigi e Alex si palesano disposti ad accogliere il guanto come una sfida tra loro volta alla loro crescita artistica e al confronto sulla sana competizione. E i cantanti non solo i soli, a quanto pare, a ritenere fattibile in quanto equa e costruttiva la prova lanciata dalla “più amata dagli italiani”. Tant’è che tra i commenti social di consenso per Lorella Cuccarini, emerge il seguente più aggregante: “Lorella l’unica che assegna figate belle da vedere…”.

