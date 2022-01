Amici 21/ Diretta e eliminati 16 gennaio 2022: Elena Vs Paily, Cristiano in sfida

Amici 21, anticipazioni puntata 16 gennaio 2022

Oggi, 16 gennaio 2022, va in onda un nuovo speciale di Amici 21 su Canale 5. A partire dalle 14, Maria De Filippi presenta una puntata che regalerà al pubblico molti colpi di scena e, soprattutto, parecchie eliminazioni. Come è infatti noto ai fan del programma, Amici non è in diretta ma viene registrato qualche giorno prima della puntata; è per questo che possiamo già anticiparvi cosa accadrà oggi.

Partiamo dagli ospiti: in studio ad Amici 21 ci sarà Fiorella Mannoia, chiamata a giudicare i cantanti nella consueta gara settimanale. Saliranno poi sul palco Giorgia e Mara Sattei per cantante il loro nuovo bravo; va notato che la Sattei ha partecipato anni fa ad Amici con il nome di Sara Mattei. Sarà dunque per lei un gradito ritorno, il primo dalla sua partecipazione al talent di Canale 5.

Amici 21, tre sfide e tante eliminazioni

Svelati gli ospiti della nuova puntata di Amici 21, è tempo di scoprire alcuni dei compi di scena in onda oggi. Rudy Zerbi in settimana ha deciso di mettere a confronto Elena con una possibile nuova allieva, Paily; oggi scopriamo che nessuna delle due ha convinto il professore che, per questo, elimina entrambe. Al loro posto fa invece entrare un nuovo ragazzo, Calma, un rapper da lui provinato nei giorni scorsi. A queste eliminazioni si aggiunge poi quella di Cristiano. L’allievo di Alessandra Celentano si trova a dover affrontare la sfida con Christian voluta da Raimondo Todaro e giudicata da Garrison. Quest’ultimo assegnerà la vittoria al secondo, condannando Cristiano a dover abbandonare definitivamente la scuola. In sfida poi anche Luigi e Albe che vincono entrambi.

Albe e Cosmary di nuovo a rischio eliminazione da Amici

Gli eliminati della nuova puntata di Amici 21 non sono finiti qui. La nuova sfida dei cantanti, giudicata da Fiorella Mannoia, avrà conseguenze molto importanti. La classifica stilata dalla celebre cantante vedrà ancora una volta Sissi al primo posto e Nicol all’ultimo. Verranno infatti sommate i punteggi finora ottenuti dai ragazzi in tutte le gare canore della domenica e a risultare ultima sarà proprio Nicol che dovrà perciò abbandonare la scuola, tra i pianti di tutti i suoi compagni. Finite qui le brutte notizie per gli allievi? No. Anna Pettinelli, scontenta di Albe, deciderà di sospendergli la maglia. Lo stesso farà la Celentano con Cosmary dopo la sua esibizione insieme a Serena.



