Amici 21/ Eliminati, diretta e ospiti 23 gennaio 2022: arrivano le maglie del serale!

Amici 21, anticipazioni puntata 23 gennaio 2022

Oggi, domenica 23 gennaio, torna su Canale 5 l’attesissimo appuntamento con Amici 21, il talent condotto da Maria De Filippi. La corsa al serale è ormai ufficialmente iniziata e, stando alle anticipazioni, proprio oggi verranno consegnate tutte le ambite maglie che consentono l’accesso alla fase finale. Com’è noto, le puntate della domenica sono registrate qualche giorno prima, è per questo che possiamo già anticiparvi che oggi tutti riusciranno ad ottenere la maglia del serale.

Ciò non vuol dire però che questa sia la formazione ufficiale di Amici 21 che vedremo a marzo: i ragazzi dovranno infatti confermarla settimana dopo settimane attraverso prove, sfide e rendimento scolastico. Nella puntata di oggi non mancheranno poi ospiti: in studio ci sarà Gerry Scotti e Franco126 che presenterà il suo nuovo singolo.

Amici 21: scontri, nuovo eliminato e maglie del serale

Amici 21 torna oggi con nuove e determinanti sfide. La scorsa settimana molti dei ragazzi hanno dovuto abbandonare la scuola alla fine di sfide e classifiche e lo stesso accadrà anche oggi. Sarà proprio Gerry Scotti, questa volta, a stilare la classifica dei cantanti dopo le esibizioni in studio. Anche questa volta, Rudy Zerbi ha chiesto alla produzione che la somma delle classifiche indichi un cantante ultimo in classifica da eliminare direttamente. Tra ciò che accade in studio e le precedenti classifiche (fatte anche nel corso della settimana) sarà Rea a dover abbandonare la scuola definitivamente.

Spazio, poi, anche ad altri confronti : ci sarà la sfida tra Alex e Calma voluta sempre da Rudy; ci sarà la conferma per la maglia per Albe e Cosmary e, ancora, la decisione della maestra Celentano per Mattia. Il ballerino di latino, ancora infortunato, verrà messo a dura prova dalla maestra che ha deciso di selezionare alcuni ballerini di latino da poter sostituire a lui. Questo scatenerà non pochi dissapori in studio.

Non vediamo l'ora e voi? Vi aspettiamo DOMANI alle 14.00 su Canale 5! 🎤🎶#Amici21





