Amici 21 finale, Giulia Stabile punge Alex: “Oh, sorridi!”/ Il discorso è virale

Amici 21 serale 2022, Giulia Stabile ospite alla finale: la battuta pungente su Alex

Giulia Stabile, per la quota special-guest, si è presentata al grand-final di Amici 21, dove ha abdicato in favore del nuovo vincitore del talent in quanto vincitrice finale di Amici 20. Presentatasi al centro studio con la coppa alzata alla finale della scorsa edizione di Amici, la ballerina professionista ha quindi intrattenuto il pubblico tv con il suo discorso alla finale di Amici 21, che -rivolto in primis ai 6 finalisti in gara – ora è virale sui social e catalizza l’attenzione degli internauti: “L’anno scorso stavo lì in mezzo. Insieme a me c’erano altri quattro ragazzi che non hanno portato questa coppa a casa ma hanno realizzato i loro sogni“.

Nel corso della sua ospitata, poi, Giulia ha incrociato lo sguardo impassibile all’apparenza del cantante finalista Alex, e ha quindi esclamato al pupillo di Lorella Cuccarini: “Oh, sorridi!”. Non è la prima volta che viene fatto notare al talent di Maria De Filippi che Alex non sia avvezzo a mostrare la sua vulnerabilità con gesti plateali e a concedersi sorrisi ed espressioni facciali rappresentative delle sue emozioni, in tv. E a fare eco alla vincitrice di Amici 20 è stata la conduttrice Maria De Filippi, che ha salutato il secondo classificato del circuito canto con testuali parole: “Alex, in bocca al lupo per i mezzi sorrisi, per le fossette. In bocca al lupo per la tua schiettezza, veramente ammirabile“.

I riconoscimenti di Alex ad Amici 21 e non solo

Al grand-final di Amici 21, Alex al secolo Alessandro Rina non è riuscito a battere il “nemico amatissimo” al talent Luigi Strangis, ma ha comunque portato a casa il riconoscimento del premio Oreo e il premio Marlù del valore di 7mila euro, che è stato assegnato indistintamente ai 6 finalisti di Amici 21. Inoltre, il fandom di Alex, via social, si è mobilitato in massa per lanciare messaggi di supporto al cantante, che ha conquistato un disco d’oro con l’inedito Sogni al cielo ed è entrato a far parte della nuova casa discografica 21CO -nata ad Amici 21- tra le polemiche più disparate. Staremo a vedere cosa riserverà il destino al giovane cantante.

