Amici 21, finale meno vista/ Perché calano gli ascolti, c’entrano i finalisti mancati?

Amici 21 finale, calano gli ascolti: la tendenza in calo rispetto ad Amici 20

Il grand final di Amici 21, andato in onda il 15 maggio 2022 su Canale 5 continua a far discutere, tra le altre annesse polemiche, anche sui dati di ascolti tv che deludono le aspettative generali. Sulla base degli ascolti che la finale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi ha registrato di domenica, si evince che essa sia stata la puntata epilogo meno seguita dal pubblico tv, tra tutte quelle che si sono succedute nella storia del format di Canale 5 dal lontano 2001. Quindi tra le 21 edizioni di Amici, quella datata Amici 2022 ha registrato i dati Auditel più bassi, e i motivi sono presto detti.

A detta del web, così come rilascia per iscritto la pagina Twitter Amici news -in un’analisi tracciata sul caso di seguito tv di Amici alla finale- vi sarebbero diversi fattori alla base del repentino calo di ascolti, registratosi per il talent alla finale di Amici 21. “In termini di ascolti è la puntata meno vista degli ultimi anni. I problemi principali sono due: 1) regolamento veramente ORRENDO. 2) la domenica, molta gente oggi lavorava o andava a scuola. Eliminare i cantanti uno dietro l’altro è stato inaccettabile”, si legge nel post a margine della tendenza in calo degli ascolti tv di Amici. Tra i possibili motivi alla base della decrescita che è oggetto di discussione via social, vi sarebbe anche un altro fattore. Tra il 2019 e il 2021, secondo uno studio, menzionato da Huffington Post, il pubblico medio della Tv è calato di circa 1,5 milioni di telespettatori. Ma nonostante la tendenza generale a guardare la TV sia in calo, Amici può comunque dirsi una corazzata, visti gli ascolti maturati alla finale di Amici 21, sebbene quest’ultima si sia rivelata la puntata finale meno seguita nella storia del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi.

I dati Auditel della finale di Amici 21: c’entrano LDA e Nunzio?

Tra i telespettatori attivi in rete, poi, c’è chi via social si dice pronto a scommettere che i finalisti mancati LDA e Nunzio Stancampiano -tra i talenti di Amici 21 più amati dal pubblico- avrebbero potuto assicurare dei dati di ascolti record al grand final di domenica 15 maggio, per il talent di Canale 5. Sia LDA che Nunzio vantano, non a caso, un importante seguito social, complice la popolarità raggiunta dai due giovani attraverso il percorso formativo intrapreso al talent. E tra i fan dei due artisti attivi sui social c’è chi si dice dipendente dalla solarità e positività che i due riescono a trasmettere al loro pubblico, soprattutto quando uniscono le forze nei loro interventi pubblici.

I 4.327.000 di telespettatori del 15 maggio 2022, indubbiamente, rivelano una vittoria della sfida Auditel di domenica per Amici 21, ma sono distanti anni luce dai 6.667.000 di spettatori e il 33,49% di share dello scorso anno, quando Amici 20 chiudeva guadagnando oltre 10 punti di share rispetto ai 4.822.000 e il 22,78% del 2020.











